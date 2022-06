Per la república

La CUP de Reus presenta una moció de l’ANC perquè els impostos estatals es paguin a l’Agència Tributària de Catalunya

La CUP de Reus presentarà divendres una moció de l’ANC perquè els impostos estatals es paguin a l’Agència Tributària de Catalunya. La portaveu Marta Llorens ha destacat que «la CUP és l’única formació política independentista reusenca que ha acceptat de presentar la moció de l’ANC».





La moció presentada conjuntament per l’ANC i la CUP de Reus considera que la forma més directa de pagament dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Per aquest motiu, i d'acord amb l’obligació dels òrgans administratius d’actuar sota els principis d’eficiència, les formacions polítiques requereixen a l’Alcalde, o òrgan en qui delegui, que practiqui el pagament de tots els impostos estatals a través de l’ATC. En aquest sentit, també demanen que el pagament de tots els impostos estatals a través de l'ATC es realitzi en un període no major de 4 mesos.





El text incorpora una petició al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè incrementi els recursos de l’ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal administració recaptadora d’impostos a Catalunya. Així mateix, ambdues formacions polítiques volen animar la resta d’ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els impostos estatals a través de l’ATC. La moció demana trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), al Consell per la República (CxR) i a l’Assemblea Nacional Catalana.





L’ANC ha subratllat que, actualment, la Generalitat tant sols recapta el 5,3% dels impostos que paguen catalans i catalanes, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i transmissions patrimonials). «Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes», ha concretat. I ha afegit que un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa aconsella efectuar tots els pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. La moció considera que cal també que les administracions públiques animin el Govern de Catalunya perquè destini els recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal que pugui ser la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a Catalunya a través de la seva ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el principi de proximitat, seguretat, eficiència i simplificació que es requereix.