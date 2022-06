lluita institucional

La CUP de Reus celebra l’aprovació de totes les aportacions proposades al Banc de Terres

La CUP de Reus es mostra satisfeta per l’aprovació de totes les aportacions proposades al Banc de Terres. Tanmateix, denuncia que només s’hagin aprovat parcialment les del Mercat de Pagès itinerant del Baix Camp. Les anticapitalistes creuen que les clàusules són beneficioses per a totes i creen un ventall de possibilitats molt més ampli alhora que promou la fixació al territori. La consellera comarcal Mònica Pàmies destaca que l’objectiu és millorar l’accés a productores del Camp.

El grup comarcal de la CUP havia iniciat un treball per a la millora del plec de condicions per l'accés al servei del Banc de Terres comarcal. La feina va tenir lloc l’octubre del 2020, amb el venciment del plec. La formació cupaire volia millorar tant les condicions com els requisits, amb la intenció de millorar la vida de pagès al territori.

La formació anticapitalista va fer un treball previ de consultes i valoració de les circumstàncies d'aquest servei amb les tècniques comarcals que hi treballen dia a dia i coneixen la situació social i les necessitats laborals del territori. «El resultat va mostrar una demanda creixent de dones, famílies monoparentals, gent jove, nouvingudes i famílies, en el Banc de Terres», assegura Pàmies. La regidora afegeix que van quedar convençudes de la necessitat d'aportar millores que responguessin a totes aquestes demandes. Així, la CUP es va fixar com a objectius per a promoure l'autosuficiència alimentària; el treball de la terra; la recuperació de productes locals; els cultius ecològics relacionar directament aquests productors amb el foment de la ramaderia extensiva, i la gestió de terres no conreades per a la prevenció d'incendis. «Tot plegat vol crear un equilibri que afavoreix a tothom ajudant en la lluita contra el despoblament de les zones rurals que pateix el territori des de fa anys», destaca Pàmies.

La CUP denuncia que el funcionament actual del Banc de Terres no afavoria el repartiment de la terra i tancava portes a les oportunitats de noves residents als pobles del Baix Camp, ja que hi tenia accés per puntuació qui ja tenia experiència o terres a càrrec seu. La formació anticapitalista destaca que algunes de les propostes de puntuació i discriminació positiva que fa són a favor de les persones amb diversitat funcional; aturades de llarga durada; famílies i monoparentals amb menors a càrrec; persones pendents de regularitzar i, en tots els casos, amb un increment de la puntuació si són dones. Pàmies subratlla que ara l’accés també està condicionat al respecte per la terra; cura de la fertilitat natural de la terra per no provocar el seu esgotament, i condicionat a una formació específica per a potenciar el comerç de proximitat, l'autoconsum i la biodiversitat en el nostre territori.

El grup comarcal de la CUP destaca que, l’any 2022, i seguint amb aquesta línia de treball, va proposar la introducció del mateix tipus de clàusules feministes i socials al Mercat de Pagès itinerant del Baix Camp. Les anticapitalistes entenen que no té cap sentit aplicar-les al Banc de Terres i no a aquest mercat, que té com a funció fonamental la comercialització de la producció de tota mena d'aliments i productes artesans locals. La consellera comarcal subratlla que la creació d'aquest Mercat té tot el sentit, no per motius turístics, sinó per a proveir d'un servei necessari i bàsic a tots els municipis del Camp, sobretot als d'interior, que no disposen de producte fresc de qualitat i de proximitat. La cupaire posa de relleu que aquests productors del Banc de Terres no poden compaginar el seu treball amb un calendari de mercat diari i itinerant pel Camp, de manera que la proposta vol cercar venedores per a les parades d'aquest nou mercat. «Es tracta de tancar el cercle de promoció, foment i cura del món rural de pagès», conclou Pàmies.