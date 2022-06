Administració pública

La CUP de Mollet reclama que els serveis municipals tornin atendre sense cita prèvia

La CUP Molletha reclamat avui que els serveis municipals tornin a atendre la ciutadania en els horaris habituals d’obertura i sense necessitat d’haver de demanar cita prèvia.

L’assemblea molletana, ha recordat que arran de la crisi sanitària els serveis municipals de l’ajuntament de Mollet van restringir l’atenció a les persones usuàries, primer adoptant només el format virtual i després de manera presencial, però limitant-la només a les que haguessin demanat cita prèvia.

Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet, ha assenyalat que “entenem que respectant les restriccions imposades per les autoritats sanitàries, en el marc de la lluita contra la pandèmia de la COVID, els serveis s’adaptessin i tinguessin certes restriccions”. “Tanmateix, en el marc actual de control sanitari, mantenir l’obligatorietat de demanar cita prèvia resulta una barrera infranquejable per a sectors importants de la població i especialment per la gent més gran o la que no té accés a les noves tecnologies”, ha denunciat Carrasco.

El portaveu de la CUP Mollet ha assenyalat que “ara per ara, quan l’atenció al teixit comercial i de tots els serveis de la ciutat és oberta i sense necessitat de bloqueig amb cita prèvia, mantenir aquesta restricció a nivell municipal no només resulta incomprensible, sinó que dificulta i perjudica de manera important a la ciutadania, tant la que no té els coneixement necessaris, com la que té necessitats sobrevingudes de caràcter urgent en el seu accés a uns serveis públics que han de ser d’accés facilitat i universal”.

Per aquest motiu, la CUP Mollet ha reclamat a l’ajuntament molletà que, “per tal de garantir aquest dret fonamental, retiri la necessitat de demanar cita prèvia per accedir a l’atenció ciutadana dels serveis municipals i torni a posar en marxa els horaris d’atenció pública i recollida presencial de torn mitjançant el maquinari ubicat a les instal·lacions”.