Català

La campanya "Tots som referents lingüístics. No t'excusis!" es desplega a les Illes

A les Illes Balears, els darrers quinze anys, el català ha anat perdent parlant i ús social: ha passat de ser la llengua habitual del 45% de la població el 2004 a només el 36,8% el 2014, una regressió que es manifesta de forma especialment preocupant entre els sectors més joves de la població.



Per a revertir aquesta situació, el Moviment per l'Escola en Català a les Illes, format per set entitats sindicals i educatives del que Plataforma per la Llengua en fa part, ha donat el sus a la campanya "Tots som referents lingüístics. No t'excusis!" amb una encartellada amb missatges irònics. L'objectiu és conscienciar totes aquelles persones i entitats que treballen amb infants i adolescents a ser conscients que són referents lingüístics i animar-les a defensar el català en aquells àmbits educatius on intervenen.



Cartes obertes al conjunt de la societat de les Illes Balears



La campanya, que inicialment es va circumscriure a Catalunya amb el manifest "Carta oberta al conjunt de la societat catalana", va començar aprofitant l'inici de curs promovent un conjunt de demandes individuals i col·lectives que volen revertir la tendència decreixent de l'ús social del català.

Ara, amb l'esperit de la campanya Llengua i Escola, impulsada pel Moviment el 2020 per instar el parlament balear a blindar la llengua, es recupera sota aquesta campanya la "Carta oberta al conjunt de la societat de les Illes Balears" i s'anima les persones i entitats a donar-li suport a través d'un espai de recollida de signatures que ja ha superat, en el seu conjunt, les 37.000 adhesions.

Per a conscienciar els referents lingüístics del seu paper en el coneixement i ús del català, a més d'accions com l'encartellada de sortida la campanya també compta amb xerrades i continguts audiovisuals arreu del domini lingüístic. A més, s'han editat un conjunt de guies orientades a diferents sectors estratègics per oferir-los consells i proporcionar-los eines i recursos perquè siguin exemplars en els usos lingüístics. Així, famílies, professors, entrenadors esportius, monitors de lleure i de menjador i l'administració són els protagonistes de les cinc guies d'aquesta campanya, de les quals de moment se n'han publicat les dues primeres.



La campanya "Tots som referents lingüístics. No t'excusis!" vol empoderar lingüísticament tota la població i, especialment, els actors que estan més en contacte amb els infants i els adolescents. De moment, ja té més de 37.000 adhesions, però necessita el suport de tothom per aconseguir revertir la tendència dels últims anys i fer que el català sigui la llengua de referència dels nostres infants i adolescents arreu del domini lingüístic.