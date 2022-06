Economia

La Cambra de Barcelona reconeix el Consell per la República

En un ple qualificat d'històric, la Cambra de Comerç de Barcelona ha aprovat el reconeixement oficial del Consell de la República i l’Assemblea de Representants, la reducció de les vocalies de les grans empreses i el canvi de l'escut, ara sense sense la corona monàrquica.

Hores abans de celebrar-se el plenari, arribava la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on estimava definitivament un recurs que havia interposat el març del 2020 contra el decret que regula les eleccions a les cambres de comerç catalanes. Això, afegia el text, anul·lava les eleccions del 2019, i obligava l’entitat a dissoldre la junta i a convocar noves eleccions.

Tal com diu Vilaweb en la seva informació, "Però aquesta afirmació no té cap fonament legal. La sentència del TSJC desestima simplement el recurs interposat per la Generalitat contra una sentència dictada per aquest mateix tribunal arran del recurs interposat per Staff Pavillon contra el decret, aprovat pel govern català l’any 2018, que regula les eleccions a les cambres de comerç. Aquesta empresa considerava que el decret era invàlid perquè –deia– vulnera els drets de participació dels ciutadans, establert en la llei catalana de transparència, entre més suposades irregularitats. Ara, el TSJC dóna la raó a l’empresa demandant i converteix en ferma la sentència original, dictada el març de 2020.

La interlocutòria no ha estat publicada pel TSJC, si bé alguns mitjans, com ara Europa Press, n’han fet esment. Ni tan sols l’ha vista la Cambra de Comerç de Barcelona: el TSJC no la hi ha feta arribar. Les fonts de la cambra consultades per VilaWeb diuen que, sigui com sigui, el contingut de la interlocutòria no obliga l’entitat a dissoldre la junta i convocar noves eleccions".