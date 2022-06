Reflexió

Jornada “TRENQUEM ELS SILENCIS” Obrim el debat sobre la pandèmia a Barcelona

El Grup Local de Debat Social de Barcelona ha convocat a una jornada autogestionada, on volem obrir el debat social sobre la pandèmia, la importància de la salut i les cures en comunitat, i propostes per organitzar-se.

Davant les pors generades per: l'aïllament, la resignació, la precarietat, l'individualisme, les informacions atomitzades i silenciades sobre els efectes de les vacunes, la "Ley de Seguridad Nacional", les desmesures imposades durant la gestió de la pandèmia, els interessos econòmics de farmacèutiques i d'uns controls mèdics sense sentit.

Així com: la creació de bocs expiatoris de qui pensa diferent i d'un autoritarisme que no ha tingut el més mínim interès pel nostre benestar, si no l'aplicar unes polítiques determinades.

Per tot això i més, comparteixen propostes, ens organitzem des d'una base social critica, posem el suport mutu en la base, des dels barris, on sempre hem estat... i malgrat els silencis i les complicitats, estem aquí. Nosaltres CELEBREM LA VIDA!!

La jornada del dissabte 11 de juny, comptarà amb xerrades, debats i espais per a compartir! vermut, dinar vegetarià i actuacions musicals.

A les xerrades principals es comptarà amb la participació de: Mireia Moret, metgessa de família, José Ramón Laoyssa, metge i investigador, Santiago López Petit professor de filosofia i Nines Maestro, especialista en salut pública.