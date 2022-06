llibres

Fira Epíleg, dissabte 11 de juny tot el dia!

El proper dissabte 11 de juny, de les 10 del matí a la 1 de la matinada, tindrà lloc la primera fira de llibres del Camp de Tarragona: l’EPÍLEG. Fira de llibres & idees radicals i de proximitat al Carrer Bernat Torrroja de Reus, just davant la Biblioteca Pere Anguera.

La Fira s'estructura en dos grans espais: l’Espai Ferrater, amb les paradetes editorials, llibreries, institucions i centres d’estudi de les comarques del Camp i l’Espai Fuster, amb editorials d’arreu dels Països Catalans. En total, aquesta primera edició comptarà amb una trentena de parades.

Però, a més del mercat del llibre, aquesta primera edició de la Fira Epíleg compta amb una programació d’activitats per a tots els públics: al matí, per als més petits, l’espectacle teatral Carrer del Mar i el concert de Reggae per a Xics de The Penguins; a la tarda, després de dinar, tindrà lloc una taula rodona sobre Joan Fuster amb Josep-Lluís Carod Rovira i Isabel Vallet, conduïda per Xavier Grasset, i l’obra de teatre «Al cor d’una rosa de fulles moixes» de la Gata Borda, en homenatge a Gabriel Ferrater; la fira la clourà la música del raper reusenc Fetitxe 13 i del valencià Xavi Sarrià.

Finalment, destacar que tots els actes són gratuïts. A més. s’oferirà dinar i sopar popular, amb opció vegana i sense gluten, els tiquets dels quals es poden adquirir anticipadament a la Taverna Despertaferro i a la Llibreria Gaudí.

La Fira Epíleg està organitzada pel Casal Despertaferro amb la col·laboració de la Llibreria Gaudí, la Xarxa Kult i la Fira Literal de Barcelona i el suport de l’Ajuntament de Reus, les biblioteques municipals de la ciutat, la Diputació de Tarragona i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.