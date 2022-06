Espai Públic

Feministes de les Terres de l’Ebre denuncien l'Ajuntament de Tortosa per no autoritzar un acte a la plaça de la Catedral

L’Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l’Ebre ha criticat en un comunicat i un vídeo la decisió de l'Ajuntament de Tortosa de no autoritzar-lis un acte aquest 1 de juliol, un acte a la nova plaça de la Catedral el col·lectiu feminista volia celebrar que des del 30 de març les dones ebrenques es poden sotmetre a un avortament quirúrgic voluntari a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, sense haver de desplaçar-se fins a Tarragona. Això ha estat possible, segons el col·lectiu, “gràcies a molts anys de lluita feminista i d’una campanya recent que va fer-se mediàtica, tant amb la presentació de mocions als diferents ajuntaments de les comarques de l’Ebre com al Parlament”. Finalment, l’acte feminista (amb Top RanQueen i En Clau de Dona) es farà este divendres a partir de les 22 hores, a la plaça dels Dolors.

Segons informa el digital Marfanta que es fa ressò del comunicat, l’emplaçament que l’Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l’Ebre no era casual. En el mateix comunicat es reconeix que es va triar la plaça de la Catedral “per la càrrega simbòlica de la ubicació”. Segons les feministes, “l’estament eclesiàstic continua defensant que les dones no poden disposar lliurement del seu cos i criminalitza a les que volen avortar”. Per això, l’Assemblea Vaga Feminista no entén que des del govern de Tortosa es rebutge la petició de realitzar les activitats que tenen programades, ja que consideren que l’espai públic ha de poder ser utilitzar per la ciutadania. De fet, recorden que tant l’enderroc com l’expropiació de les cases que hi havia a la façana fluvial davant la catedral es van pagar amb diner públic, quasi mig milió d’euros. “És poc ètic que el govern sigui el qui decideix quines activitats es realitzen a la plaça de la catedral o a quins col·lectius se’ls dona permís per dur-les a terme”, afirmen al comunicat.

També recull la versió del servei de premsa del consistori ha volgut clarificar, a través d’un escrit enviat als mitjans de comunicació, que l’ús de la plaça de la Catedral està reservat a esdeveniments organitzats pel mateix Ajuntament de Tortosa o pel Bisbat. “En tot moment s’ha proposat ubicacions alternatives per tal que l’acte pogués tindre lloc. Anteriorment ja s’havien reubicat en altres espais de la ciutat altres actes que havien demanat poder ocupar la plaça de la Catedral”, han assegurat des de l’Ajuntament.

Siga com siga, davant d’esta resposta desfavorable, el col·lectiu feminista instarà els partits polítics de l’oposició perquè duguin al ple esta problemàtica i que demanin explicacions al govern municipal. De fet, afirmen que no se sap en base a quina ordenança o acord municipal se’ls ha donat esta resposta. “L’espai públic no pot ser usurpat a la gent i que fets com este s’han de denunciar. Entenen que és una decisió arbitrària i unilateral de part del govern municipal, una decisió gens democràtica i que malauradament va molt d’acord amb el tarannà caciquil i autoritari de l’equip de govern en general, i de l’alcaldia en particular, que pateix la ciutat de Tortosa des de fa molts anys”, conclouen.