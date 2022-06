Medi ambient

Es demana investigar la mort d’uns ànecs al Torrent del Lluc al Vendrell.

L’associació de veïnes i veïns del Puig i el Pèlag i la Federació Xarxa Vendrellenca s’ha coordinat per demanar a l’Agencia Catalana del Aigua, els Cos d’Agents Rurals, el Consell Comarcal del Baix Penedès i el SEPRONA, que s’obri una investigació sobre la mort d’ànecs al torrent del Lluc.

Des de les entitats veïnals de Puig i el Pèlag i la Federació Xarxa Vendrellenca s’ha demanat que s’obrin investigacions per poder esbrinar quin és l’origen de la mort de diversos ànecs al torrent del Lluc. Pel que fa a les proves que ha fet SOREA que ha provocat el color verd de l’aigua del torrent, des de les entitats es reclama que abans de fer aquest tipus de proves s’avisi al veïnatge de la zona per garantir que no s’alarmi a la gent.

Les entitats mostren la seva preocupació davant aquest fets i esperen que la investigació esclareixi la mort dels ànecs al torrent del Lluc.