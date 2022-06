Els turistes salven el català

Davant del retrocés social i escolar del català en aquests darrers anys, i dels atacs constants contra la llengua per part de l'estat espanyol, i de l'actitud passiva i claudicant i la inacció del govern català en aquest procés de substitució lingüística, ha sorgit una iniciativa popular per revitalitzar la llengua de cara al turisme, i que aquest no serveixi com fins ara per enriquir només a uns pocs. Es tracta dels CDLL ( Comitès de Defensa de la Llengua), que agrupen per tot Catalunya a milers de joves i de totes les edats, que confraternitzen en català amb els turistes arreu de les platges i diversos llocs freqüentats per ells.



Abans, però, als aeroports, estacions de trens i passos fronteres són obsequiats amb una ampolla de ratafia i un petit llibret de conversa i vocabulari anglès-català, acompanyat d'un DVD amb cançons catalanes. Als hotels i restaurants són atesos en català per un personal compromès amb la campanya «la cuina catalana, parlada en català és més bona de menjar».



També la coordinadora de treballadores sexuals del país ha tirat endavant amb èxit la campanya "fer l'amor en català dóna més gust, no cal badar" amb un descompte del 50% pels turistes i autòctons. També participen amb entusiasme les colles castelleres, els cors de iaioflautes i col·lectius de gent gran, conversant alegrement i explicant als turistes històries i vivències de la realitat de Catalunya. Aquesta experiència està servint perquè els estrangers que viuen en el país, i que parlen més de 300 llengües, s'animin a utilitzar el català com a llengua de relació.

Molts joves del CDLL han lligat a les festes majors i han fet noves amistats a les discoteques i a les platges. Centenars d'estrangers i estrangeres han estat premiades pel seu bon català. A tota la costa del país reneix la parla catalana amb diversos nous accents que l'enriqueixen entre la música i el cant de les havaneres.