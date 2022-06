Jocs

El joc guanyador de la setena edició del Concurs Tísner s’exposa durant un mes al Museu del Joguet de Catalunya

El joc ApoCATlipsis, guanyador de la setena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català, s'exposarà durant aquest mes al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. La proposta dels alumnes de cinquè de primària dels Jesuïtes Poble Sec - Sant Pere Claver de Barcelona es va imposar entre els 120 jocs que es van presentar al concurs organitzat per Plataforma per la Llengua i s'exposarà al museu com a recompensa pel premi. L'altra recompensa ha estat un taller de màgia amb el Mag Lari.

En concret, el joc es podrà veure al Museu del Joguet a partir d'avui, dimecres 22 de juny, i fins al dissabte 23 de juliol. Durant aquest període, tots els alumnes que han participat en el concurs tindran dret a un 2x1 si compren una entrada general al Museu del Joguet, i els socis de Plataforma per la Llengua podran accedir-hi amb una tarifa reduïda.

El jurat del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català ha destacat que ApoCATlipsis té una "presentació atractiva", unes "proves lingüístiques dinàmiques" i "una narrativa divertida que inclou la figura del metre". Amb l'excusa de crear aquest joc, els alumnes dels Jesuïtes Poble Sec - Sant Pere Claver han pogut descobrir la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana.

El Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català va anunciar els guanyadors en una gala al Teatre Tarragona el dissabte 28 de maig i, a més d'ApoCATlipsis, també va premiar Catilàndia (Espai Obert La Serra de Sant Pere de Ribes) i La casa infectada (Escola Sol i Vent de Vilafant). Per donar resposta a l'elevada qualitat de les propostes, el jurat també va lliurar set accèssits a l'Escola Jacint Verdaguer (Sils), l'Escola Carles Salvador (Castelló de la Plana), l'Escola S'Olivera (Puig d'en Valls, illa d'Eivissa), l'Institut Comprensiu n. 3 (l'Alguer), la Bressola Pompeu Fabra (El Soler), l'aula d'acollida de l'Escola Sant Llorenç del Munt (Terrassa) i l'Escola Sant Esteve (Valls de Torroella, Sant Mateu de Bages).

En l'edició d'enguany del concurs, hi han participat més de 3.800 alumnes del Principat, la Catalunya del Nord, el País Valencià i, per primera vegada, l'Alguer i les Illes Balears. A més, per primera vegada, el jurat ha estat format per representants de gairebé tots els dominis de parla catalana i ha comptat amb la menorquina Antònia Gomis; els catalans Jaume Cela, Roger Baldomà i Màrius Serra; l'algueresa Maria Antonietta Salaris, i la valenciana Laura Maurí.