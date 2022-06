Repressió

Edgar Fernández planta al jutge per vuitena vegada

Si ahir dimecres 9 membres del Sindicat d’Habitatge havien de ser jutjades per l’ocupació d’unes oficines abandonades del BBVA, aquest matí era el regidor Fernández qui estava citat als Jutjats de Reus. En el marc de la macrocausa judicial, el regidor recorda que hi ha més de 30 independentistes encausats en 5 causes diferents, fruit de les mobilitzacions de la tardor del 2019. Fernández, que de nou ha plantat al jutge com a senyal de protesta i denúncia, ha fet esment al recent descobriment d’un policia nacional espanyol infiltrat en el moviment pel dret a l’habitatge i a l’Esquerra Independentista: “els cossos policials exerceixen una funció política repressiva molt concreta i enfocada: actuen impunement, per tots els mitjans, contra la dissidència política, sovint a qualsevol preu”, ha etzibat.





Tant Fernández com la resta de persones encausades, que han denunciat de forma reiterada la “clara voluntat atemoridora dels Mossos d’Esquadra amb la construcció d’aquesta macrocausa”, mantenen la voluntat de denunciar aquesta situació i anuncien que exigiran responsabilitats polítiques un cop els absolguin o s’arxivi definitivament la macrocausa judicial. Aquests darrers mesos, recorda el regidor independentista, “ha sortit a la llum com els Mossos han utilitzat el mateix atestat policial i les mateixes proves per acusar diferents persones, com és el cas de Marcel Vivet i Adria Catasús, fent que la Generalitat es veiés forçada a retirar-se de l’acusació particular o a reduir la petició de presó”.