Denuncien la dissolució de la Fundació Vicent Andrés Estellés per part de l’Ajuntament de Burjassot

L’Associació Cultural Bassot de Burjassot ha denunciat que en el ple de l’Ajuntament d’aquest municipi de l’Horta Nord celebrat aquest dimarts es va informar de la dissolució de la Fundació Vicent Andrés Estellés i es va comunicar l'acord d'extinció, liquidació i baixa registral de l’entitat, «d’esquena al Patronat, sense donar explicacions ni comptar amb l’opinió dels seus membres». El PSPV, «el mateix partit que la va crear, ha estat el responsable de la dissolució», ha asseverat, tal com apunta La Veu

Per això, el col·lectiu ha assenyalat que «des de les institucions es poden fer les coses bé o malament, es pot donar suport a la cultura del mateix poble o es pot rebutjar i l'Ajuntament de Burjassot s'ompli de bones paraules i elogis respecte al poeta Vicent Andrés Estellés, però tot queda només en això».

Bassot ha explicat què ha passat des que es va constituir la Fundació: «L'any 2007 ens vam il·lusionar amb un projecte que dignificava la figura i la poesia del poeta valencià més universal, la Fundació Vicent Andrés Estellés. Tanmateix, després de l’alegria inicial, va arribar la decepció. En 15 anys la Fundació s'ha mantingut pràcticament sense activitat. Sense recursos és impossible que alguna cosa funcione i aquest n’és un exemple. Finalment, Hisenda va enviar un requeriment a l'ajuntament amb un termini de tres mesos dient el que havien de fer per solucionar els problemes de la Fundació i davant el silenci de la institució municipal, Hisenda la va donar per dissolta».

En aquest sentit, l’associació ha indicat que des de fa anys ha traslladat a l’Ajuntament «infinitat de propostes per recuperar i difondre el llegat d'Estellés» i que fa només unes setmanes es va reunir amb l'alcalde Rafa Garcia, la regidora de normalització lingüística Manuela Carreño i el regidor de Cultura Javier Naharros per parlar del Centre d'Estudis Vicent Andrés Estellés i «oferir una sèrie de propostes per al llegat i per a la Fundació Vicent Andrés Estellés», ja que «el llegat del poeta està emmagatzemat encara en prestatgeries, sense cap emplaçament oficial». La resposta va ser que «ja estaven treballant amb aquesta finalitat». No obstant això, ara s’ha assabentat per «sorpresa» de la dissolució de la Fundació.

Bassot ha insistit que continuarà fent «el que ha fet sempre: treballar pel llegat i la figura d'Estellés, fent propostes per avançar en el reconeixement del poeta i, si cal, denunciar els atacs i les actituds de menyspreu que encara pateix», i també «denunciar la ineficiència del consistori municipal».

El col·lectiu ha afirmat que continuarà lluitant «amb l’esperit d'Estellés, amb el seu exemple, al servei de la nostra llengua i el nostre país». I ha conclòs amb els versos del poeta:

«No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen,

baixa al carrer i participa.

No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu!»