Collserola

Demanen aturar els Plans d’urbanització de la Rierada de Molins de Rei a Collserola

La Plataforma SOS La Rierada adverteix de l’amenaça mediambiental i social que això suposa

Un grup de propietaris i propietàries del sector Oest de la Rierada, de Molins de Rei, han decidit presentar davant l’alcalde de la vila, el socialista Xavi Paz, i del govern municipal, integrat pel PSC i Junts, els motius de la seva oposició als Plans d’urbanització que afecten al Parc de Collserola, segons informa ElBaix.cat

Els promotors de la protesta consideren que són uns Plans “obsolets, que no compleixen la normativa legal i mediambiental i que són econòmicament inviables del tot”.

L’advocat Eduard de Ribot ha elaborat una petició de la declaració de nul·litat de ple dret del Projecte d’urbanització del PPU La Rierada, així com de l’Acord d’aprovació definitiva adoptat per l’Ajuntament de Molins de Rei en data 5 d’abril de 2016 en relació a aquest instrument d’execució urbanística. En un acte que tindrà lloc aquest dilluns, 13 de juny, a la Federació Obrera, a dos quarts de vull del vespre, el lletrat dels propietaris exposarà els motius de la petició.

L’any 2017 l’Ajuntament va aprovar tant els Projectes d’urbanització com els Projectes de Reparcel·lació de dos sectors de la Rierada, barri de muntanya situat entre Molins de Rei i La Floresta. El Projecte de Reparcel·lació de la Rierada Oest va ser contestat per 38 propietaris i propietàries mitjançat la presentació d’un Recurs administratiu de reposició. Segons els veïns “No hem tingut la reglamentària resposta per part del nostre govern municipal”. Posteriorment van encarregar un informe tècnic a arquitectes ambientalistes que va detectar diferents irregularitats que podrien invalidar el projecte.

Els propietaris i propietàries de la Rierada denuncien que, malgrat les nombroses instàncies registrades a l’OAC i més d’una dotzena de correus dirigits a l’alcaldia en el transcurs d’aquesta legislatura “no hem obtingut”, asseguren, “cap resposta”.

SOS La Rierada

Des de la Plataforma SOS La Rierada volem advertir de l’amenaça mediambiental i social que això suposa:

-La Rierada té un patrimoni natural únic a la serra de Collserola on hi viuen espècies protegides i que sense la preservació del parc no podrien sobreviure

-La càrrega econòmica dels costos de la urbanització que no volem l’hem d’assumir els veïns. Un cost que en alguns casos arriba als 130.000€. La majoria de veïns no podem pagar aquestes quantitats i, si no paguem, ens haurem de veure forçats a marxar. La qual cosa seria un desnonament encobert en tota regla.

-La construcció de 261 habitatges nous implicarà un augment significatiu del trànsit de cotxes i camions pel parc amb els perills ambientals que això comporta. A més de veure’s augmentada la circulació de cotxes a Molins de Rei, municipi que ja de per si pateix problemes d’obstrucció de trànsit en segons quines hores del dia.

-Cal la construcció de tants habitatges nous amb tots els pisos buits que hi ha ja a Molins de Rei?