Cs, una operació destat

Fracàs absolut. Després de desaparèixer de l’Assemblea de Madrid, Cs ha estat esborrat del Parlament d’Andalusia. I és que no hi va obtenir ni un representant. Zero, cap. Uns resultats que deixen nua l’evidència que no era un partit –de fet, el seu nom no diu que ho sigui–, sinó una operació d’estat en un nou intent de crear un grup espanyolista a Catalunya amb un discurs que va contra la política lingüística i el nacionalisme, que nega el dèficit fiscal i que es basa en el liberalisme. És per això que fracassa fora de Catalunya, on el paper de Cs s’havia de limitar a ser una crossa del PP o del PSOE per ajudar el règim del 78 a sobreviure quan la corrupció que afectava aquests dos partits va començar a esclatar com una traca de petards, un cas darrere l’altre.