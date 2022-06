Cooperativisme

CoopCamp organitza un curs per a professorat de secundària sobre economia social i cooperativisme

L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona – CoopCamp organitza la primera edició de la proposta formativa “Economia social i cooperativisme en el marc de l’educació secundària”, un curs en tràmit per ser reconegut pel Departament d’Educació.

La proposta està dirigida a professorat d’educació secundària obligatòria i postobligatòria amb l’objectiu que puguin adquirir coneixement i competències en el camp de l’Economia Social i Solidària amb l’objectiu final d’apropar-la a l’aula. És per això que la formació servirà per aprofundir en el concepte d’economia social i solidària, en els valors cooperatius i com implementar-los a l’aula, en el reconeixement dels diferents estadis en la creació d’una cooperativa i en l’elaboració de materials educatius que puguin ser d’utilitat a l’aula.

El contingut del curs es dividirà en 7 blocs d’aprenentatge:

Introducció a l’economia social, solidària i cooperativa

Educació per al Desenvolupament

Cultura cooperativa a l’aula

Cooperativisme i cooperatives

Procés de constitució d’una cooperativa

Règim jurídic, fiscal i comptable

Les cooperatives d’alumnes

La proposta formativa tindrà lloc del 28 de juny al 13 de juliol, els dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 12,30 h. Consistirà en sessions presencials teòrico- pràctiques i en sessions de treball autònom individual i grupal. En total, 30 h formatives. S’impartirà al Departament d’Ensenyament a la Zona Educacional de Tarragona, al Complex Educatiu de la Laboral.

L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona - CoopCamp és un dels 14 ateneus impulsats pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Fomenta la creació de noves iniciatives socioeconòmiques transformadores, lligades al territori, i la generació d’ocupació de qualitat. També treballa en l’enfortiment d’una xarxa d’intercooperació de l’economia social i solidària al Camp de Tarragona.