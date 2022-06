Sàhara Occidental

Concentració davant del Consolat del Marroc a Londres en suport al poble sahrauí

Una multitud de la comunitat sahrauí al Regne Unit acompanyats de desenes de membres del Moviment Solidari britànic van protestar aquest dissabte davant del Consolat del Marroc a la capital britànica, Londres, per exigir la independència del seu país i posar fi a l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental.

Els manifestants van enarborar les banderes de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i una sèrie de consignes demanant la total independència dels territoris sahrauís de l'ocupació marroquina.

Han llançat una crida urgent a la comunitat internacional a moure's per exercir el seu paper en l'èxit de la legitimitat internacional mitjançant l'organització d'un referèndum d'autodeterminació de conformitat amb les resolucions del Consell de Seguretat i la Carta de les Nacions Unides.

Fa uns dies, les dependències del Parlament britànic van acollir una conferència sobre el Sàhara Occidental que va abordar el patiment del poble sahrauí davant del terrorisme practicat per les forces d'ocupació marroquines als territoris sahrauís ocupats.

La conferència va tractar la descolonització a l'antiga colònia espanyola des de la perspectiva política, on Oubbi Bachir, representant del Front Polisario a Europa i Sidi Breika representant sahrauí al Regne Unit van oferir una explicació detallada de la situació política actual del Sàhara Occidental i la posició del Regne Unit respecte a aquest conflicte.

D'altra banda, Beccy Allen membre de l'associació britànica de suport al poble sahrauí "Western Sahara Campaing" va explicar la situació que es viu als campaments de refugiats des del punt de vista humanitari. També hi van intervenir el periodista sahrauí Mohammad Meyara i l'activista sahrauí Sultana Jaya, on van explicar en una intervenció videoconferència la situació que viu el poble sahrauí a les zones ocupades del Sàhara Occidental. Per part seva, l'activista nord-americà Ruth va donar el seu testimoni ja que va acompanyar Sultana Jaya durant 3 mesos, i que va presenciar l'acte a Londres.

L'activista sahrauí, Taleb Alisalem, va parlar del paper de la joventut i la necessitat d'una resistència a tots els nivells per arribar a l'objectiu del poble sahrauí que és la llibertat i la independència.

A aquest acte van assistir periodistes, membres de diferents partits polítics britànics i escocesos, així com grups de societat civil a part de sahrauís de la diàspora.

La Conferència de Londres es clausurarà amb una manifestació davant de l'ambaixada marroquina al Regne Unit aquest dissabte a les 12pm per reivindicar el dret del poble sahrauí a la llibertat i la independència.