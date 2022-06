Esperanto

Castelldefels acull el 39è Congrés Català d’Esperanto entre el 3 i el 6 de juny

Castelldefels acollirà durant el cap de setmana de la Pasqua de Pentecosta, del 3 al 6 de juny, el 39è Congrés Català d’Esperanto. Dates que instituiran per als futurs congressos, tal com esmenta l'entitat organitzadora de la trobada, Associació Catalana d'Esperanto.

El tema central escollit, BioDIVERSITAT lingüística, s’escau en una època i un racó de món especialment sensible a les amenaces a aquestes diversitats que, en definitiva, han modelat el que som i configuren el que esdevindrem.

Aquest congrés serà extraordinari en molts sentits. Per la llarga espera, per l’època en que es farà, perquè es farà a la ciutat de l’enyorat Ramon Fernàndez Jurado i perquè l’elenc de ponents serà difícil de superar.

"No és habitual reunir en un mateix programa dos membres de l’Acadèmia de la Llengua, un de la de l’Esperanto i l’altre de la catalana, ni més ni menys que el propi president! Afegiu-hi les personalitats més rellevants en sociolingüística i ecologia del panorama català i esperantista i amaniu-ho amb els autors que han deixat empremta i veureu que no us ho podeu perdre", ha remarcat el president, Òscar Puig i Cánovas de l'Associació Catalana d'Esperanto en la seva presentació.