La naió sincera

Any Fuster, punt de trobada dels Països Catalans

L'acte institucional dels governs de Catalunya. les Illes i País Valencià per commemorar l'Any Fuster s'ha centrat en la voluntat voluntat d'augmentar la col·laboració en matèria de llengua i cultura.

Aquest dissabte, l'Espai Joan Fuster de Sueca ha aplegat la consellera d'Educació, Cultura i Esport del País Valencià, Raquel Tamarit; la consellera del Departament de Cultura de Catalunya, Natàlia Garriga; i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern, Miquel Company per commemorar l'any Joan Fuster. L’acte ha estat amenitzat amb la música de la cantant valenciana Sandra Monfort, guanyadora dels premio a millor disc i millor artista revelació dels passats Premis Carles Santos de la Música 2021 de la Generalitat Valenciana.

Tamarit ha volgut «agrair l'assistència d'institucions i entitats a aquest acte conjunt, ja que la celebració de l'Any Joan Fuster no és només de les institucions autonòmiques en cadascun dels seus territoris, també de tota la xarxa investigadora, cultural i social que s'hi ha sumat organitzant activitats durant aquest any per a difondre i donar a conèixer l'obra d'un dels nostres pensadors i intel·lectuals més rellevants».

Així mateix, Tamarit ha remarcat que «en el nostre cas, un dels aspectes que més ens interessa explorar és la influència del pensament europeu en Fuster i alhora volem aprofitar per a donar a conèixer la seva obra en l'àmbit internacional. Així mateix, hem explorat la seva empremta i influència en creadores i creadors de diferents disciplines artístiques com la música, les arts visuals o les arts escèniques en les nostres activitats».

La consellera Garriga ha recordat que «entre la nostra ciutadania, és tan important tot allò que ens singularitza des de cada territori, com tot allò que ens uneix i ens fa créixer com a comunitat cultural i lingüística», i ha destacat que l'acte d'aquest dissabte representa l'inici «d'una etapa de col·laboració cultural estreta entre territoris».

El conseller Company ha subratllat «la importància de fer aquest acte de forma conjunta entre els tres governs». Company ha situat Fuster com «un dels grans intel·lectuals europeus del segle XX» i ha destacat «el gran abast temàtic de la seva obra». Així mateix, el conseller ha recordat «el compromís cívic i la referencialitat en la defensa de la llengua i la cultura catalanes» que varen caracteritzar Joan Fuster.

L'ombra de Joan Fuster

En aquest sentit, cal recordar que pel que fa a la Generalitat Valenciana, els comissaris encarregats de coordinar l'Any Joan Fuster són Francesc Pérez Moragón i Voro Ortells; pel que fa a Catalunya el comissari de les activitats commemoratives és Enric Sòria; i en el cas de les Balears, la programació està coordinada per Fina Salord i Damià Pons.

L'acte també ha comptat amb una tertúlia, conduïda per la periodista Adelaida Ferre, en la qual han participat Voro Ortells, Fina Salord i Enric Sòria. Tots tres han parlat sobre la importància de Joan Fuster com a agitador cultural, així com de les grans línies de pensament de la seva obra. També han desenvolupat els objectius principals de les programacions dissenyades en cada territori, dBalears s'ha fet ressó de la notícia.