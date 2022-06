Alboraia acull la primera edició de la Festa pel Valencià

Plataforma per la Llengua celebrarà aquest dissabte 4 de juny a Alboraia la primera edició de la Festa pel Valencià. A partir de les 10 h la Terrassa Lumière acollirà una jornada amb activitats culturals gratuïtes de foment del valencià que comptarà amb actuacions de grups com El Diluvi, Ramonets i Toni de l'Hostal. A més, durant la jornada també s'organitzaran activitats per als xiquets i hi haurà muixerangues i gegants.

A les 12 del migdia, els primers a xafar l'escenari seran Ramonets, una banda de rock en valencià dirigida al públic infantil i familiar, que presentarà a la Festa per la Llengua el seu nou espectacle, Flipa. A les 16 h serà el torn de Toni de l'Hostal, un artista polifacètic nascut a l'Alcúdia (Ribera Alta) amb més de vint anys d'experiència.

El plat fort de la vesprada serà l'actuació d'El Diluvi, programada a les 19 h. La banda de l'Alcoià, de "mestissatge mediterrani", presenta ara el seu sisè disc, Present, que es podrà sentir com a novetat al concert a Alboraia.

La Festa per la Llengua també serà un espai de promoció de la cultura popular valenciana i, per això, hi participaran la Jove Muixeranga de València, a les 10:30 h, i la Colla de nanos i gegants dels xirimiters de Castelló de la Ribera, a les 17:30 h. A més, també s'oferiran tallers i mostres de cultura tradicional i hi haurà parades d'associacions al voltant de la Terrassa Lumière.

La festa és gratuïta i oberta a tothom, tot i que funcionarà a partir d'un sistema de taquilla inversa, que permetrà que qui ho vullga puga fer-hi una aportació econòmica.

Celebrem la llengua

La Festa pel Valencià naix com una proposta que aspira a augmentar la difusió dels grups musicals actuals que canten en valencià entre les noves generacions. Per aconseguir-ho, la iniciativa inclourà activitats lúdiques i culturals, s'organitzarà cada any en un lloc diferent i difondrà propostes artístiques contemporànies. La trobada també vol servir per a reivindicar els drets lingüístics dels valencianoparlants i la necessitat d'ampliar l'oferta cultural en valencià.