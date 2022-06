16 projectes presentats pel teixit associatiu del Vendrell es beneficiaran de la segona convocatòria de la iniciativa Diners al carrer- Activem el retorn social de Som Poble

Diners al carrer – Activem el retorn social és una iniciativa per a retornar al municipi part dels ingressos que perceben els/les tres regidors/es de Som Poble a l'Ajuntament. L'objectiu d'aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social al municipi impulsin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones. Aquests fons econòmics procedeixen de les retribucions rebudes pels càrrecs electes des de l’inici de la legislatura, seguint el codi ètic i per decisió de l’Assemblea de Som Poble. Per aquesta segona edició del Retorn Social, Som Poble hi destina un total de 18.000 €.

Inicialment, la dotació econòmica global estava previst repartir-la en com a molt 18 projectes de fins a 1.000 euros cadascun. En cas de presentar-se sol·licituds que en global no arribessin als 18.000 euros, com és el cas, les bases estableixen que s’ha de fer una repartició equitativa entre tots els projectes presentats. Per tot això, l’assemblea de Som Poble, atès l’interès de tots els projectes presentats, ha decidit repartir els diners entre tots els projectes. La resolució final ha fixat dedicar 1.125 euros per a cadascun dels 16 projectes presentats.

Les entitats i projectes beneficiats són els següents:

- Associació Avancem Junts per a la inclusió de les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista i discapacitat intel·lectual: Projecte de Casals d’estiu inclusius i de qualitat per a infants i joves amb TEA.

- Càritas Parroquial del Vendrell: ajuts econòmics puntuals a persones i/o famílies que tenen dificultats per accedir o mantenir l’habitatge.

- ASPERCAMP Asperger-TEA del Camp de Tarragona: Contribució per a la realització de tallers d’habilitats socials per a persones amb la síndrome d’Asperger.

- ARDA Associació de rescat i defensa animal: Desparasitació i millora sanitària dels gossos abandonats acollits a les instal·lacions de l’associació.

- Àliga del Vendrell: Reconstrucció de l’Àliga del Vendrell per poder mantenir les sortides al seguici popular.

- Associació Teatre Espai: Taller de teatre per a donar veu a dones migrades al nostre municipi, amb l’objectiu

d’empoderar-les i posar en escena el treball realitzat a partir d’haver compartit experiències personals i acompanyar-les en el procés inclusiu del coneixement de la llengua i la socialització amb l’entorn.

- GEVEN: Aliança agrícola-ambiental visibilitzant la feina de productors i productores que treballen de manera respectuosa amb el medi natural.

- César León, dansa inclusiva: Tallers de dansa inclusiva per a persones amb diversitat funcional física.