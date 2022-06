Any Fuster

"Aforismes Fusterians", una exposició de l’IES Serra Mariola de Muro que triomfa al País Valencià

L’exposició ‘Aforismes Fusterians’ que ha realitzat l’alumnat de l’IES Serra Mariola de Muro d’Alcoi, i que ha estat organitzada pels departaments de Filosofia, Dibuix, Valencià, i Informàtica del centre, amb motiu de la Festa del Llibre 2022, està triomfant per tot el País Valencià, segons recull el digital Les Muntanyes

I és que després d’haver estat penjada als balcons de Muro, també ha visitat altres localitats com Monòver o Novelda, i ara fins a finals d’any estarà viatjant per altres localitats com Polop de la Marina, El Pinós, La Romana, Petrer, Orpesa, i Vistabella.

Aquesta mostra s’ha pogut dur a terme gràcies al treball conjunt de diferents agents socials com Aviva Muro, i la regidoria de Cultura, i al treball de l’institut del poble.