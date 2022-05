Torna el cicle de passejades de primavera “Girona: patrimoni, natura i barris” organitzat per Guanyem

· Per a Guanyem es tracta d’una “manera diferent de connectar amb la ciutadania i descobrir plegats elements sovint desconeguts de la ciutat”

La primavera passada, arrel del desconfinament, Guanyem Girona va estrenar un cicle de passejades amb la voluntat de fer descobrir a la ciutadania racons i històries de la ciutat sovint poc coneguts. En aquella ocasió es van organitzar tres passejades que van conduir els centenars de veïnes i veïns que s’hi van sumar a descobrir l’arquitectura de l’Eixample i Sant Narcís del segle XX, la història dels barraquistes de Montjuïc i el patrimoni de Campdorà i la Vall de Sant Daniel i finalment una descoberta de Girona des de l’aire amb una visita a Torre Gironella i les Pedreres.

Degut a l’èxit de la iniciativa, enguany Guanyem Girona vol repetir-la. Per això el proper dissabte 14 de maig el cicle “Girona: patrimoni, natura i barris” tornarà amb la passejada “Masies fortificades, fòssils i altres vestigis a l’Esquerra del Ter”. El regidor gironí i gran coneixedor de l’entorn de la ciutat, Pere Albertí, organitzarà un recorregut que s’iniciarà a les 9.30h a l’avinguda Amical Mauthausen, davant del camp de futbol. Des d’allà es pujarà a un mirador poc conegut amb vistes a la ciutat i s’explorarà el Puig d’en Roca per descobrir un jaciment paleolític i conèixer el passat geològic de la zona i la influència prehistòrica del Ter. Per acabar es visitarà la Torre de Taialà, una casa forta del s.XV abandonada però qualificada com a Bé Cultural d’Interès Nacional i que dona nom al barri que té als seus peus.

La segona passejada tindrà lloc el dissabte 28 de maig i portarà per títol “Les muralles de Girona a través dels segles”. En aquesta ocasió s’explicarà, en diverses parades, els orígens i l’evolució de la muralla gironina fins que va perdre la seva funció militar. Posteriorment, el recorregut continuarà amb diverses explicacions sobre els usos de les muralles a partir del s.XIX, la seva demolició a finals del s.XIX i principis del XIX per eixamplar la ciutat i la revalorització dels anys 80 i 90 que va permetre recuperar-les com a patrimoni de tots els gironins i gironines. Aquesta passejada clourà amb un vermut.

Per a Guanyem es tracta d’una “manera diferent de connectar amb la ciutadania i ajudar-los a descobrir elements desconeguts de la seva pròpia ciutat”.