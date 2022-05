Joves

Sumem Banyoles denuncia que les ajudes que ofereix l'Ajuntament a joves estudiants pel Transport Públic són del tot insuficients

El calendari acadèmic de batxillerat, cicles formatius, formació professional, grau universitari o un PFI a Girona, Olot, Bellaterra o Barcelona comprèn aproximadament unes 29 setmanes, entre classes lectives i dies d'exàmens.

L'Ajuntament de Banyoles otorga annualment unes ajudes per al foment del transport públic entre les i els joves d’entre 16 i 25 anys matriculats a primer curs d’estudis postobligatoris a Girona, Olot, Bellaterra o Barcelona. Amb aquesta beca es cobreixen 20 viatges per als estudiants que es desplacen a Girona (és a dir 2 setmanes del curs), 10 viatges per als que es desplacen a Olot (1 setmana de curs) i 8 viatges per a les estudiants que es desplacen a Barcelona.

Els representants de Sumem Banyoles es pregunten si realment ”aquesta quantitat és una ajuda real al transport dels estudiants”. Des de la formació creuen que aquestes beques “són del tot insuficients i fins hi tot, ridícules, tenint en compte les dificultats que tenen per compaginar estudis i treball”.

La formació afegeix que durant l’any acadèmic 21/22, han estat 81 estudiants els que han sol·licitat l’ajuda, dels quals 72 l'han rebuda i 8 de les ajudes denegades, ho han estat per cursar segon o tercer, tal i com estableixen les bases. Per a Sumem Banyoles és un altre punt incomprensible, ja que consideren que els joves haurien de tenir-hi accés independentment del curs que estiguin cursant.

L'Ajuntament de Banyoles ha destinat 2.000 euros per fer front a aquestes ajudes, pel què la formació opina que “es tracta d’una quantitat minúscula dels recursos de que disposa l'Ajuntament d'una ciutat de més de 20.000 habitants i que, a més, aspira a gestionar de forma pròpia diversos serveis”.