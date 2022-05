lluita institucional

Sumem Banyoles demana accions proactives i valentes per garantir un oci nocturn segur

La formació exposa que cal posar solució i mirada al futur per garantir espais d’oci segurs per a totes

Sumem Banyoles torna a reclamar, un any després, a l’equip de govern la proposta de crear un Pla d’oci específic per als joves. La formació considera que “cal impulsar des de l’Ajuntament algunes iniciatives per tal de garantir un oci segur i lliure de violències masclistes”.

La formació ha emès un comunicat on exigeix la necessitat de buscar solucions per tal que els ciutadans de Banyoles. i especialment les dones, puguin viure les festes amb totes les garanties i sense cap risc. Amb el relaxament de les mesures COVID-19 i l’arribada del bon temps, s’ha demostrat que la població més jove té necessitat de tornar sortit al carrer i retrobar-se amb les amistats. Durant la temporada de primavera i estiu es preveu que Banyoles sigui escenari de molts d’aquests esdeveniments. D’aquesta manera, Sumem Banyoles creu que cal assegurar un oci segur i lliure de violències masclistes.

Seguint amb la línia, han detallat que és necessari que des de l’Ajuntament es dugui a terme un pla juvenil d’oci que abordi els següents punts:

Un acompanyament pels centres educatius de Banyoles que doti a les escoles i instituts tenir eines per combatre les violències masclistes.

Un pla de formació pels funcionaris de l’ajuntament, especialment els que es dediquen a l’ordre públic, que possibiliti que aquests professionals rebin formació feminista.

Un estudi urbanístic de la ciutat que permeti establir zones segures, amb bona il·luminació i on el trànsit nocturn sigui segur.

Un punt Lila itinerant, i periòdic, que es converteixi en un referent i punt de trobada per les joves en els espais d’oci.

Des de Sumem valoren que aquestes són només un conjunt de propostes que serveixen com a punt de partida, però que el pla de juvenil d’oci nocturn que ha de comptar amb la participació dels moviments socials de la ciutat que lideren aquesta lluita. Entenen que cal una aposta pública per incloure les entitats i la ciutadania en aquest repte, que no és altre, que fer de Banyoles una ciutat segura on els espais d’oci estigui completament lliures de violències masclistes.