moviment veïnal

Presentació del programa del 50 aniversari de la FAVB

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) us convoca a la roda de premsa de presentació del programa d'activitats del 50è aniversari de l'entitat. Serà el proper dimarts, 24 de maig a les 12.00 hores a la seu de la Federació (c. Obradors, 10, Barcelona)

El veïnat i l'associacionisme han tingut un paper cabdal en la construcció de la ciutat al llarg del darrer mig segle. La Favb, creada el 1972, segueix treballant, al costat de més de 100 entitats veïnals, per una ciutat habitable i inclusiva amb i per a les persones. Aquest any servirà per fer balanç, però sobretot per encarar els nous reptes i pensar entre tots com ha de ser la ciutat del futur.

El programa del 50è aniversari de la Favb inclou:

-Les jornades de debat “El futur de Barcelona amb perspectiva veïnal”, que se celebraran els dies 27 i 28 de maig al Centre Cívic La Sedeta, amb intervencions d'activistes veïnals i d'altres moviments socials.

-Una exposició sobre l'arxiu documental de la Favb, que s'instal·larà a l'Arxiu Històric de la Ciutat (Ca l'Ardiaca).

-Un cicle de diàlegs al territori amb referents del moviment veïnal.

-Itineraris al territori per conèixer “Barris fets a cops de reivindicació veïnal”.

-La publicació d'un número especial de la revista Carrer.