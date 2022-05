En defensa del territori

Organitzacions ambientals realitzen una acció davant la Delegació de la Comissió Europea per denunciar el "greenwashing o rentat verd" de la indústria fòssil

Davant la gravetat de l’últim informe del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) i la urgència de dur a terme una reducció ràpida i dràstica d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, la Campanya estatal No als Tractats de Comerç i Inversió, de la qual forma part Ecologistes en Acció, juntament amb Enginyeria Sense Fronteres, la Xarxa per la Justícia Climàtica, la Xarxa per la Sobirania Energètica, l’Observatori DESC, Fridays For Future, Entrepobles i altres organitzacions ambientals, han realitzat una acció davant la Delegació de la Comissió Europea per denunciar el greenwashing o rentat verd de la indústria fòssil: “Un rentat verd que s’ha instaurat com la nova fórmula de negoci de les grans companyies que ens han abocat a la situació actual d’emergència climàtica”, han llegit al manifest.

Un dinosaure inflable de 10 metres d’amplada i 7 metres d’alt, format per peces de diferents infraestructures fòssils, ha servit per assenyalar que l’era dels combustibles fòssils “ha d’arribar a la seva fi i donar pas a una transició energètica justa” en què cap forma de “rentat verd” té cabuda.

Acompanyades de la música de Climate Sessions, les activistes han denunciat tres peces del mateix puzle: la nova proposta sobre la taxonomia verda de la UE, la modernització del Tractat de la Carta de l’Energia (TCE) i l’impuls de noves infraestructures de gas en el nou context de guerra.

En la lectura del manifest, s’han posicionat en contra del ressorgiment de projectes d’infraestructures de gas com el Midcat en el nou context geopolític, enlloc de l’abandonament d’aquest combustible d’una vegada per totes. Les entitats han destacat que “el gas i la nuclear, de verd no en tenen res” i que la nova proposta de taxonomia de la Comissió Europea va en contra dels objectius establerts en l’Acord de París, ja que suposaria facilitar el finançament dels combustibles fòssils fins el 2050.

Pel que fa al procés de modernització del TCE, que es preveu que finalitzi al juny, han remarcat que “ja ha fracassat”. En dos anys no hi ha hagut cap avenç per a eliminar la protecció dels combustibles fòssils i la proposta més ambiciosa pretén seguir protegint les inversions fòssils fins el 2030 i inclús fins el 2040 en el cas d’algunes infraestructures de gas. Per això, han recordat que si no sortim del Tractat, els països podran seguir sent demandats per la implementació de polítiques climàtiques, com li ha passat a Països Baixos, que ha rebut dues demandes de 2.400 milions d’euros per part de les energètiques alemanyes RWE i Uniper arran d’una llei per prohibir la producció d’electricitat a partir de carbó el 2030. Per tant, l’única via pels països és abandonar-lo.

Les activistes han recordat que davant de l’emergència ambiental, sanitària i social que vivim, “la Unió Europea, l’Estat espanyol i el govern de Catalunya han d’implementar solucions coherents que accelerin l’acció climàtica”. Concretament, les activistes han posat èmfasi en la necessitat “d’augmentar l’ambició climàtica”, “promoure la resiliència energètica” i adoptar mecanismes per “no deixar ningú enrere”.

En aquesta acció contra els combustibles fòssils, la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya ha reivindicat també un desplegament de les energies renovables des del decreixement, les sobiranies dels pobles (d’entre les quals, l’alimentària) i la justícia global. Activistes de l’organització han desplegat una pancarta i han donat a conèixer entre les persones assistents el seu en relació al desplegament de les renovables en la transició energètica.