llibres

Nova edició de La Literal a la Fabra i Coats de Barcelona

La Literal aquest any abordarà moltes temàtiques. Es parlarà de ciutat i ruralitat, de cultura i transformació social, de la vida per sobre del capital, d’antiracisme i pensament descolonial i d’anticapitalisme, entre altres.

Consulta tota la programació de la Literal 2022.



La 8a edició de la Fira Literal comptarà amb la presència de Françoise Vergés, presidenta de l’associació «Décoloniser les arts» i autora de diverses obres i articles sobre l'esclavitud colonial, el feminisme, la reparació i la descolonització dels museus i de Houria Bouteldja, activista política franco algeriana i portaveu del Partit dels Indígenes de la República (PIR). El dia 21 de maig conversaran amb Fatima Aatar, activista descolonial.



El dia 22 de maig es comptarà amb la participació de Wu Ming, el col·lectiu d'escriptors italians provinent de la secció bolonyesa del Projecte Luther Blissett que es va fer famós amb la novel·la Q. Les seves obres han estat publicades per diverses editorials participants a la fira.



Literal té en compte també les lluites socials i vol ser un espai que els acompanyi en els seus debats. Paul Rocher, economista i diplomat en ciències socials per Sciences-Po Paris participarà en una conversa sobre control social i militarització de l'espai públic, el 21 de maig.



Altres ponents destacats de la fira seran Enric Casassas, Arantxa Tirado, AdrIà Pujol, Núria Bendicho, Sebastià Portell, David Castillo, Uxue Alberdi, Maria Rodó-Zárate, Anna Pacheco, Pastora Filigrana i Ainhoa Nadia, entre molts altres.



La Fira Literal vol crear un espai de trobada comunitària, de lluita compromesa i de subversió per convertir-la en un espai d’emancipació.



Aquest any, també comptarem amb un espai de lectura, un escenari artístic -amb activitats per a infants i adults-, un espai de restauració i un espai de canguratge.



Literal puja al ring de la batalla de les idees i us convida a radicalitzar la cultura. Fem de Literal un espai de trobada comunitària, de lluita compromesa i de subversió. Perquè, entre totes i tots, la convertim també en un espai d’emancipació! RECTA FINAL DEL VERKAMI DE LA LITERAL 2022

Per fer possible la Literal, la fira de les idees i llibres radicals, us animem a participar al Verkami i, d'aquesta manera, contribuir a fer-la créixer.



Aquest any, hi trobareu més editorials i llibreries independents i també nous espais que omplirem de més presentacions de llibres, diàlegs entre autores i autors i conferències. També comptarem amb un espai de lectura, un escenari artístic -amb activitats per a infants i adults-, un espai de restauració i un espai de canguratge.