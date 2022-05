Universitats

Les universitats destaquen la rellevància dels programes sènior en la construcció d’una societat més oberta, crítica i participativa

La Universitat Autònoma de Barcelona ha acollit la IX Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior “Passos cap a una nova vellesa: el paper de la formació al llarg de la vida”. Una trobada centrada en la importància de l’ensenyament com a element clau, per construir una ciutadania més conscient en els reptes que suposa envellir, i també per assolir un projecte personal propi amb sentit i significat. La jornada ha estat inaugurada pel ministre d’Universitats del Govern d’Espanya, Joan Subirats i Humet, i pel president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la universitat amfitriona, Francisco Javier Lafuente.

El ministre d’Universitats ha destacat la importància dels programes sènior “en la vitalització de la ciutadania i per fomentar la participació en l’esfera universitària”. Subirats ha assenyalat l’envelliment actiu “com a tema de futur clau en les universitats” i ha agraït a la Xarxa Vives “l’encert d’organitzar una activitat en un marc tan necessari”. En aquest sentit, el president de la Xarxa Vives, Francisco Javier Lafuente, ha posat en valor la coordinació entre les oficines de programes per a majors de les universitats “amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge i la formació contínua en totes les etapes de la vida”.

L’acte ha comptat amb la ponència de Javier Yanguas Lezaun, psicòleg gerontòleg i director científic del Programa de Gent Gran de la Fundació la Caixa, qui ha destacat la rellevància dels programes sènior “en un moment de transformació del cicle vital” i en la construcció d’una societat més oberta, crítica i participativa. A més, també s’hi ha relatat les experiències d’alumnes dels programes sènior, per fomentar l’intercanvi d’experiències en el marc del Fòrum Vives.

Els programes universitaris sènior estan adreçats a persones majors de 50-55 anys amb perfils proactius, interessades a formar-se i a actualitzar els seus coneixements. Són una eina de participació activa de la gent gran, faciliten les relacions inter i intrageneracionals i potencien l’ús de les TIC. Actualment, el 4,5% de la població universitària són estudiants sènior, amb més de 14.000 alumnes matriculats en les universitats de la Xarxa Vives.

Una edició pilot de Lliga de Debat Sènior

Per últim, la IX Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior també ha servit per celebrar una edició pilot de Lliga de Debat Sènior, que pren el testimoni de dues competicions consolidades com són la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat i la Lliga de Debat Universitària. En aquesta edició pilot han participat quatre equips d’estudiants dels programes sènior de les universitats Autònoma de Barcelona, Illes Balears, Miguel Hernández d’Elx i Pompeu Fabra.

“Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?”. Aquesta ha sigut la pregunta de debat que han hagut de respondre, tant la posició a favor com en contra, els equips participants. Després d’un intens debat en la gran final, s’ha proclamat campió l’equip de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, mentre que l’equip de la Universitat Pompeu Fabra ha resultat subcampió. Joaquín Muñoz Sánchez, de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat escollit millor orador de la competició.

El Fòrum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives d’Universitats, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori. El programa Sènior de la Xarxa Vives dona suport a l’intercanvi de bones pràctiques, a la formació i a la coordinació entre les oficines de programes per a majors de les universitats de la Xarxa. Així mateix, cerca promoure l’aprenentatge permanent, amb l’objectiu de millorar el desenvolupament personal i la qualitat de vida de les persones majors.