lluita institucional

La CUP de Reus vol que l’ecocidi s’incorpori com a crim al Tribunal Penal Internacional

«L’ecocidi és un delicte contra la Natura, contra les generacions futures i en última instància un delicte contra la Pau»

La CUP de Reus vol que el ple municipal aprovi la incorporació del crim d’ecocidi al Tribunal Penal Internacional. Així ho ha manifestat avui la regidora Mònica Pàmies, que ha afegit: «La dècada de 2020 a 2030 és decisiva per a la Humanitat. El futur no està decidit: dependrà de com juguem les nostres cartes i de quines regles de joc marquem». La regidora cupaire ha destacat que vivim un moment extraordinari que comporta una gran responsabilitat per actuar amb decisió, abans de sentenciar: «No tenim temps per perdre. La crisi climàtica i ecològica que afrontem requerirà respostes col·lectives».

Pàmies subratlla que els darrers decennis s’han caracteritzat per guerres contínues pels recursos i que, actualment, hi ha indeterminats conflictes socioambientals derivats de l’activitat humana a tot el món. Part d’aquesta realitat, més de 3.600 casos, a l’abril de 2022, es poden observar a l’Atles de Justícia Ambiental, un projecte internacional en forma de mapa interactiu i col·laboratiu creat el 2012 per la UAB i codirigit per l’economista ecològic català Joan Martínez-Alier. «Aquests conflictes generen impactes ambientals als ecosistemes i, per tant, també als pobles que hi viuen, especialment als del Sud Global», assevera Pàmies. La criminalització i repressió de tota forma de resistència que sorgeixi és l’altra cara de la moneda, on el cas de l’assassinat de l’activista ecologista hondurenya Berta Cáceres, el 2016, n’és un dels molts desgraciats exemples.

Pàmies fa seves les paraules de l’advocada Polly Higgins (iniciadora del moviment internacional “Stop Ecocide”), que descriu que el món es caracteritza per seguir infinitament el “cercle viciós de l’Ecocidi”: Ecocidi-esgotament dels recursos-conflicte-guerra-dany i destrucció-ecocidi. L’ecocidi és un delicte contra la Natura, contra les generacions futures i en última instància un delicte contra la Pau. «Cal tancar la porta al que causa la destrucció de la vida. Cal trencar el cercle viciós de l’ecocidi. I des de fa uns anys ençà hi ha una lluita mundial en forma de campanya internacional perquè esdevingui el 5è crim internacional contra la Pau», ha afegit la regidora anticapitalista.

L’interès per criminalitzar l’ecocidi ja és una qüestió pública a nivell parlamentari i/o governamental a diferents països del món, així com al Parlament Europeu, que al maig del 2021 va donar llum verda a un informe que reclamava augmentar la protecció a activistes ambientals i el reconeixement de ‘l’Ecocidi’ com un delicte a l’Estatut de Roma. A través d’aquesta moció, la CUP de Reus vol donar suport a una iniciativa recent tramitada a registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març en aquest mateix sentit. La regidora cupaire ha afegit que consideren molt rellevant que qualsevol proposta de tipificació del delicte d’ecocidi comporti el deure de reparació dels gravíssims danys ambientals i comunitaris causats arreu del Planeta.