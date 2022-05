Sanitat Pública

La CUP de Reus vol la reobertura del CAP al barri Gaudí

La CUP de Reus vol que el barri Gaudí torni a tenir el CAP obert per a poder atendre les necessitats del veïnat. Laia Estrada, diputada al Parlament, acompanyarà la candidatura local en un acte informatiu i reivindicatiu aquest divendres 3 de juny.

La regidora Marta Llorens denuncia que no hi ha criteris objectius per tancar centres d'atenció primària, ja siguin CAP o dispensaris. «La població és la mateixa que abans de la Covid19 i, fins i tot, amb més problemes de salut. Per tant, se n'hauria d'ampliar la quantitat; en canvi, se'n tanquen», critica la regidora cupaire.

La formació anticapitalista alerta que tota atenció que no es fa als CAP s'ha de fer per via d'urgències, cosa que fa que se saturin els hospitals. En aquest sentit, Llorens recorda que fa anys que es va fer una enquesta al barri Gaudí per tal d'analitzar les necessitats del servei del CAP, però que ara utilitzen aquestes dades per retallar serveis i justificar-ne el tancament. La regidora recorda que aquest CAP, abans, disposava de servei d'infermeria i de metge, però que ara, amb la retallada, només quedaria un dels dos serveis. «El barri Gaudí té un sector de població de gent gran que s'ha de desplaçar al Parc de Sant Jordi. Tot això suposa distància i mobilitat amb vehicle o transport públic», denuncia Llorens.

Les dues darreres setmanes, la CUP de Reus ha fet difusió de les reivindicacions i de l’acte a l’entorn del mateix CAP i per les zones properes. Així, hi han enganxat cartells en defensa de la sanitat pública i dels CAP o demanant la reobertura del CAP Gaudí, així com repartint fulls volants amb les reivindicacions concretes. La campanya informativa ha permès parlar amb el veïnat i copsar-ne les necessitats, acció que es vol repetir amb més força aquest divendres 3 de juny, a les 17 h, just davant del CAP, a l’Av. Barcelona. La diputada Laia Estrada serà present a la parada informativa que la CUP local ha preparat.

La iniciativa s’emmarca en la campanya «Defensem els nostres CAP» engegada per la CUP nacional el passat 12 d’abril, dia de l’atenció primària. La formació reclama erradicar-hi les barreres d’accés amb una major presencialitat, accessibilitat i continuïtat; millorar-ne els equipaments; millorar les condicions laborals i augmentar el personal; abordar els Determinants Socials de la Salut (DDS); incidir més en el sistema sanitari a través dels CAP; aturar el Pla de desmantellament de l'Atenció Primària, i destinar el 25% del pressupost de Salut als Equips d'Atenció Primària.