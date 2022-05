lluita institucional

La CUP a les comarques nord-orientals demana que s’anul·li el dinar de celebració dels 200 anys la Diputació

Se celebrarà al restaurant Mas Marroch, en el qual hi estan convidats els diputats i tots els alcaldes i alcaldesses

La diputada de la CUP Marta Guillaumes va fer un prec al passat Ple de la diputació de Girona demanant l’anul·lació de l’acte de celebració dels 200 anys de la creació de les diputacions provincials. L’acte es celebrarà el divendres dia 3 de juny tot fent un dinar, on s’hi ha convidat a totes les diputades i diputats de la diputació de Girona i als 221 alcaldes i alcaldesses de comarques gironines.

Un dels problemes, segons la formació anticapitalista, és la despesa pública que suposarà aquest dinar, la qual paguem tots els ciutadans. Defineixen l’acte com una autèntica vergonya i ho justifiquen pels següents motius:

1. Costa molt d’entendre que en el context actual (on la majoria dels ciutadans han vistes incrementades les despeses dels subministraments bàsics (energia, aigua, combustible) i de l’alimentació es celebrin 200 anys de subjugació a l’Estat espanyol.

2. És una vergonya que la diputació de Girona continuï amb les dinàmiques de la vella política: actes i esdeveniments sobredimensionats i molt lluny dels valors que se suposa que s’haurien de defensar des de l’administració: contenció de costos, austeritat, sobrietat, precaució… L’acte fa palesa una falta de consciència sobre la realitat quotidiana de la majoria de la població.

3. El 3r motiu és que és una autèntica vergonya que en els temps actuals es segueixin sustentant aquests privilegis que gaudeixen una petita minoria. I això s’ha d’acabar.

La CUP defensa que, mentre la majoria de la població cada dia que passa es troba més precaritzada, a la diputació de Girona s’actua com si res no passés. Fent celebracions ostentoses i fora mida. Innecessàries.

Van interpelar a l’equip de govern format per Junts i ERC perquè s’aturi l’acte, el qual suposarà una gran despesa i malgastament de recursos públics, els quals s’haurien de destinar a les necessitats reals de la població.

Finalment, els anticapitalistes posen de manifest la falta de coherència del govern actual de la diputació, que per una banda diu treballar per la independència i, alhora, apuntalen les diputacions estatals. Mancomunar entre municipis des de baix és l’alternativa a sostenir institucions obscures i clientelars com les diputacions.