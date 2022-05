Comença la batalla per la defensa de la llengua

S'intensifica l'espanyolització de Catalunya a través del 25% de castellà a totes les escoles dictat pel tribunal superior de justícia de Catalunya i recolzada pel govern espanyol, malgrat la seva promesa de blindar la immersió lingüística. Paradoxalment, el català en els darrers anys de governs independentistes, ha anat retrocedint el seu ús social i també en l'ensenyament.

Davant d'aquesta última agressió lingüística, com sempre, els nostres representants polítics independentistes no han cesat en abrandades proclames, fent anar amunt i avall la llengua, la seva llengua, i utilitzant força saliva, exercint magistralment la retòrica en defensa del català i la immersió lingüística, esdevenint finalment uns grans defensors de la llengua, la que tenen a la boca.

Després de tantes regressions i promeses no complertes, milers i milers de persones han començat a mobilitzar-se, colpits i emprenyats per la situació actual, en una ferma defensa de la llengua del país, amenaçada ara a les escoles. Gent d'arreu de Catalunya ha creat l'Assemblea per la Defensa de les Escoles Catalanes (A.D.E.C.) coordinades territorialment per barris de ciutats, pobles i comarques. La formen els sindicats de mestres, les AFAs, associacions de veïns i estudiants, amb el suport dels sindicats pagesos, bombers, associacions de gent gran, les putes llibertàries i plataformes per la llengua, entre d'altres.

Tothom està determinat a desobeir, per tant, les ordres d'aquesta nova inquisició de jutges. Si venen multes no es pagaran. Si els professors són inhabilitats, seguiran exercint fins que la policia els tregui, si és que poden. I si empresonen a la gent, la lluita es començarà a guanyar amb la mobilització de tot el país, amb manifestacions i tot tipus d'acció, a través de l'A.D.E.C. amb multiples actes en defensa del català fins aconseguir la victoria.