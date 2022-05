Setmana Cultural

Exposició "Joan Fuster i el seu espai" a la XVII Setmana cultural de l'Espai País Valencià a Barcelona

En el marc de la XVII Setmana cultural de l'Espai País Valencià a Barcelona, dilluns passat es va inaugurar l'exposició sota el títol "Joan Fuster i el seu espai". La mostra es pot vuere fins el 27 de maig, de dilluns a divendres des de la 17 fins 21h a la Casa València a Barcelona.

Aquesta exposició de l'Espai Joan Fuster de Sueca, mostra, a través d’un conjunt de 12 planells roll-ups textos i documentació gràfica diversa, un breu recorregut per la vida i obra d’un dels intel•lectuals i escriptors valencians més importants del segle XX. Alhora ofereix informació sobre el museu de Sueca dedicat a l’autor d’obres tan significatives com “Nosaltres els valencians”, “Diccionari per a ociosos”, “El descrèdit de la realitat”, “Les originalitats”, “Figures de temps”, “Judicis finals”, “Causar-se d’esperar”, “L’home, mesura de totes les coses”, “Consells, proverbis i insolències”,… i tantes altres més. L'Espai Joan Fuster és un centre de difusió de l'obra de l'escriptor suecà. La seva finalitat és conservar, gestionar i difondre el fons que va llegar.

Durant la setmana es fan diversos actes que culminarà el proper dissabte una jornada popular.