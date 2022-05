Sanitat

Xarxa Vendrellenca demana explicacions a la Generalitat per la manca de personal a l’hospital de Vendrell

Segons Xarxa Vendrellenca, la situació de demanda de més personal que els treballadors de l’hospital de Vendrell han fet publica el passat dia 11 de maig "ha posat en alerta a la Federació Xarxa Vendrellenca i en la seva reunió plenària del dia 20 de maig ha acordat demanar una reunió amb els membres del comitè de treballadors de l’hospital comarcal per conèixer de primera mà les mancances i poder traslladar als serveis territorials de Salut de la Generalitat explicacions i a les problemàtiques plantejades."

La federació Xarxa Vendrellenca farà una reunió amb el comitè de treballadores i treballadors de l’hospital comarcal davant la situació de denuncia de manca de personal de l’hospital de Vendrell feta pel comitè de treballadors el passat dia 11 de maig. Han plantejat aquesta reunió "per conèixer la situació i demanarà per explicacions i solucions davant la situació de manca de personal sanitari als Serveis Territorials de salut de la Generalitat de l’àrea de Tarragona."

L'entitat dóna suport al comitè de treballadors i treballadores de l’hospital en totes les seves demandes i es reclama que "per tenir un servei efectiu tant en personal com en infraestructures", el departament de Salut de la Generalitat recuperi el servei a la comarca evitant tenir un intermediari com es la Xarxa sanitària i social Santa Tecla.