Estudiants s'encadenen a la delegació del govern español a Barcelona contra la sentència del 25% de castellà

Prop d’un centenar d’estudiants s’han concentrat aquest dilluns al matí davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya per mostrar el rebuig contra la sentència del 25% de castellà a les escoles i la Llei de Convivència Universitària (LCU). Quatre dels estudiants s’han encadenat davant de les portes de la seu a Barcelona en una acció promoguda pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i a la qual s’han unit altres joves del moviment estudiantil, expliquen els impulsors. En un manifest, afirmen que l’estat espanyol és l’”autèntic culpable” de l’actual situació del català i denuncien que la nova llei de convivència s’ha “fet a mida” per “desarticular” el moviment estudiantil .

D’altra banda, ha assenyalat que tot i que la “lluita” dins les universitats hagi deixat de ser legal, continua sent “legítima i necessària”. “Ara ens plantem perquè la supervivència de la nostra llengua no és possible dins el marc de l’estat espanyol”, ha declarat.