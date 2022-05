Masclisme

El rei espanyol exigeix que les «senyores» duguin «vestit curt»

El Diari de Balears ha publicat un article en què es fa ressò d'una imatge que s'ha fet viral a les xarxes socials sobre la una invitació feta en nom del rei d'Espanya per a un acte a l'ambaixada espanyola a Costa Rica i on s'exigeix a les «senyores» que duguin «vestit curt».

El diari de les Illes destaca que "La denuncia pública posa en evidència que formes protocol·làries pròpies del segle XIX són usades encara per una institució que per molt que es vulgui investir de modernitat, resta ancorada en un passat fosc i decrèpit."

No és el primer cop que el protocol de la Casa Reial incorre en aquest acte masclista: ja compta amb precedents similars com els d'octubre de 2021 i el de l'any 2019, tal com recorden aquestes piulades.

El dia que celebrem el sufragi femeni, el cap de l'Estat ens discrimina en vestimenta si som homes o dones... i si vull anar amb vestido corto? pic.twitter.com/fZ7AZxondv — Carles Mulet Garcia 🇪🇭 (@carlesmulet) October 1, 2021