El PSOE dilueix lacord amb ERC per a la llei audiovisual i deixa el català encara més desprotegit

ha quedat rebaixada durant la tramitació parlamentària. Segons l'entitat, el text proposat pel PSOE posteriorment al pacte amb el PNB perquè la formació basca retirés l'esmena a la totalitat dilueix de manera molt significativa una obligació que ja hi havia en el projecte de llei presentat al novembre, després del primer pacte amb ERC, partit que va donar suport als pressupostos generals del Govern espanyol a canvi d'aquest acord.



En el text del projecte de llei, s'obligava a les plataformes amb seu a l'Estat a incloure, en els seus catàlegs, aquelles versions en llengües minoritzades que ja han estat produïdes, "sempre que estiguin disponibles i la seva inclusió sigui tècnicament viable". Plataforma per la Llengua podia suposar una excusa per a les plataformes per no incloure aquestes versions. En comptes d'això, durant la tramitació parlamentària i sense cap anunci previ, el text de la llei, fruit de l'acord amb el PNB i que serà finalment votat al plenari, canvia aquest incís i, en comptes d'exigir que les versions "estiguin disponibles", demana que la seva incorporació no tingui contraprestació econòmica.

Aquest fet és un problema, atès que la majoria de grans distribuïdores cobren un cost de gestió per cedir aquestes versions, que acostuma a oscil·lar entre els vint i els cent euros. Aquest cost, que és simbòlic si tenim en compte el volum econòmic de la indústria, pot ser una excusa perquè les plataformes esquivin aquesta obligació.



Més enllà d'aquest canvi, Plataforma per la Llengua critica que la reforma de la llei audiovisual queda molt curta per garantir la normalització del català a les plataformes de vídeo a la carta.



D'una banda, en una disposició addicional s'afegeixen una sèrie d'obligacions genèriques i sense concreció. Per exemple, la que fixa que els prestadors de l'Estat hauran de "garantir la presència" de continguts doblats en llengües minoritzades quan ofereixin continguts per al públic infantil. En cap cas no es defineix cap quota o criteri objectiu que permeti determinar quan es considerarà que s'ha assolit aquesta presència.



Des del novembre del 2020, Plataforma per la Llengua va proposar una estratègia basada en tres fronts per garantir que la reforma d'aquesta llei suposés realment un abans i un després pel que fa a la presència del català a les plataformes. Per exemple, vaL'entitat també va reclamar que s'establís un incentiu econòmic que garantís la incorporació de versions catalanes a les plataformes internacionals com Disney Plus o HBO, i va suggerir que es donés marge competencial a la Generalitat per establir obligacions addicionals.



Plataforma per la Llengua considera clarament insuficients els pocs avenços en matèria lingüística de la llei i constata que la tramitació parlamentària no ha millorat l'acord del desembre entre ERC i el PSOE, malgrat que els republicans afirmessin que el text de l'acord podria millorar durant el seu pas pel Congrés. L'entitat considera que el PSOE ha aprofitat la tramitació per diluir encara més el text i afavorir únicament els interessos econòmics dels grans grups de comunicació, tal com demostra el canvi a darrera hora de la definició de "productor independent", que permet que les produccions dels grans grups mediàtics espanyols, com Atresmedia o Mediaset, siguin també considerades com a independents.



