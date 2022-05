Medi ambient

El Ple de la Diputació de Girona aprova la moció presentada per la CUP per tal d’incorporar el crim d’ecocidi al Tribunal Penal Internacional

Els darrers decennis s’han caracteritzat per guerres contínues pels recursos i actualment hi ha indeterminats conflictes socioambientals derivats de l’activitat humana tot el món. Aquests conflictes generen impactes ambientals als ecosistemes i, per tant, també als pobles que hi viuen, especialment als del Sud Global.

En termes legals, podem definir l’ecocidi com: “La provocació de danys greus, massius i la destrucció d’un o més ecosistemes, així com danys greus generalitzats a la natura a llarg termini. A més, afegit a l’impacte social d'aquests, quan la qualitat de vida o la Pau dels habitants del territori on ocorre disminueix severament i durant un temps prolongat”. Per tant, segons els anticapitalistes l’ecocidi és un delicte contra la Natura, contra les generacions futures i en última instància un delicte contra la Pau.

Ja fa anys que diferents organitzacions a nivell mundial intenten en forma de campanya internacional que l'ecocidi esdevingui el 5è crim internacional contra la Pau.

El maig del 2021, el Parlament Europeu va donar llum verda un informe que reclamava augmentar la protecció als activistes ambientals i el reconeixement de ‘l’Ecocidi’ com un delicte a l’Estatut de Roma. Aprovat per 518 vots a favor, 97 en contra i 77 abstencions, es va donar suport a reforçar la legislació europea sobre la responsabilitat ambiental de les empreses per prevenir els danys en l’entorn. El desembre del 2021, Bèlgica es converteix en el primer país de la UE en reconèixer el crim d’ecocidi i incloure’l al seu codi penal en haver-ho aprovat per una àmplia majoria.

A través d’aquesta moció, la Diputació de Girona es compromet a donar suport a una iniciativa recent tramitada a registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març per tal que aquest sigui el primer parlament subestatal (en terminologia de la UE) que voti favorablement a la incorporació d’aquest delicte tant en la legislació estatal com en la legislació que regula el Tribunal Penal Internacional. Si el Parlament de Catalunya aprova per majoria la proposta, aniria al Parlament espanyol i tots els partits haurien de votar la seva incorporació directa al dret penal estatal. Seria el segon cas després del Parlament belga a escala de la UE.

La CUP considera, a més, molt rellevant que qualsevol proposta de tipificació del delicte d’ecocidi comporti el deure de reparació dels gravíssims danys ambientals i comunitaris causats arreu del Planeta. Aquest hauria de ser imputat tant als directius com als accionistes i inversors de les companyies transnacionals que tenen com a únic objectiu la infinita expansió de beneficis amb completa despreocupació del seu cost climàtic.

Els anticapitalistes ja han presentat la moció a tres municipis de les comarques gironines: Salt, Celrà i Viladamat. L'objectiu és fomentar l’adhesió dels ajuntaments de comarques gironines a aquesta campanya per instar al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Parlament Europeu que s'inclogui el delicte d'ecocidi a la legislació estatal i europea. A més, la moció també recomana als municipis de la demarcació de Girona la substitució gradual de la pràctica d'ús d’herbicides que contenen glifosat