Infraestructures

El col·lectiu juvenil Batec fa una crida a no pagar a la Renfe a partir de l'11 de maig

Ho ha anunciat avui a l'estació de Rodalies d'Arc de Triomf i ho han aprofitat per entrar sense pagar

Sota el lema "Si Madrid no paga, no paguem, un centenar de persones es colen a Rodalies per denunciar la falta d'inversions de l'Estat a la xarxa de Rodalies. Així han fet la primera demostració de la crida que ha fet el col·lectiu juvenil Batec pel proper 11 de maig a no pagar a la xarxa de rodalies de Renfe.

El col·lectiu es defineix com una xarxa organitzada de persones que s'han conegut compartint espais polítics, mobilitzacions, assemblees, i xerrades, o que s'han trobat en l'àmbit universitari i en caus i esplais, tots tenint en comú la defensa dels drets socials. En roda de premsa davant l'estació de l'Arc de Triomf, els dos portaveus de la plataforma, Maria Antònia Dols i Oriol Sales, han explicat que el col·lectiu ja aglutina més d'un miler de persones.

El col·lectiu denuncia que l'estat espanyol és a la cua d'Europa en despesa pública d'infraestructures de transport, un element que afecta doncs al fet que la Renfe a Catalunya sigui "un desastre". És per això que han demanat no quedar-se de braços plegats: "No compleixen perquè si no ho fan, no els passa absolutament res. Fem que no els surti gratis no complir amb Catalunya, que alguna vegada perdin ells".