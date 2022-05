Cinema

Canvien l'emissió al castellà al cap 15 minuts de verue-la en català en un cinema d'alacant

Tal com informa La Veu del Pais Valenci à, dimecres es va estrenar a Alacant el film Toscana, dirigit per l’alcoià Pau Durà, una comèdia coproduïda per TV3 i À Punt i que té la versió original en valencià, amb l’aportació en castellà d’alguns dels actors participants. Després que el director presentara –en castellà– el film a la sala del Kinepolis del centre comercial Plaça Mar, en el marc del Festival de Cinema d’Alacant, la pel·lícula va començar a ser emesa en la seua versió original. Aproximadament 15 minuts després de l’inici, en un escenari de plena normalitat, un dels organitzadors va preguntar als presents en quina llengua volien veure la pel·lícula, si en castellà o en valencià. Davant la divisió d’opinions, que no es va apropar mai a l’hostilitat, els organitzadors van preferir posar la pel·lícula en castellà. No sense fer una recomanació als qui la volien veure en valencià: «podeu anar a Alcoi, també estrenarem la pel·lícula allà».

Aquelles paraules, així com el canvi d’idioma de la pel·lícula, van generar malestar entre part dels presents, en total uns quaranta, que en un inici no van demanar mai veure la pel·lícula en castellà. Segons algunes fonts coneixedores del funcionament del Festival de Cinema d’Alacant, Durà va acordar amb els organitzadors de l’esdeveniment emetre la pel·lícula en castellà, i va començar a ser reflectida en valencià «per error». Els responsables del film, diuen aquestes fonts, va pensar que potser tindrien un problema si no l'emetien en castellà.

Alguns dels assistents van marxar després del canvi de versió de la pel·lícula i van demanar el full de reclamacions, en tant que havien adquirit les entrades per a veure el film en valencià i reclamaven la tornada dels diners. L’encarregat, «amb comprensió i educació», els va dir que aquest canvi no era responsabilitat de la sala, sinó del Festival de Cinema d’Alacant.

Aquest festival, que se celebra des de fa quasi vint anys, està dirigit pel cineasta Vicente Seva, i compta amb el patrocini de la Diputació d’Alacant, de l’Ajuntament, del Patronat de Turisme, de l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, del Ministeri espanyol d’Indústria, Comerç i Turisme i dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Curiosament, per a comprar entrades per internet per a veure el film a la sala esmentada, el web només permet adquirir-les per veure Toscana en «versión en catalán», l’original del film, cosa que evidencia la inexistència de problemes amb l'idioma del film a la ciutat i la bona voluntat dels gestors de la sala, segons afirma una de les persones que va estar present en l'acte.