Llengua

Veten una xerrada en defensa del català a l'Alguaire

Arran Baixa Ribagorçana han denunciat el vet de l'ajuntament de l'Alguaire per realitzar un acte amb el títol "Com defensar el català des d'una perspectiva revolucionària."

La realització de l'acte estava prevista i acordada, però posteriorment l'ajuntament va eliminar la xerrada d'Arran de la programació d'activitats i no els ha cedit els espais municipals per realitzar-la. Entre altres motius, s'argumenta que Arran no compta amb NIF per realitzar aquestes activitats, tot i que existeix el precedent d'altres col·lectius que han fet actes sense comptar amb aquesta documentació.

L'acte s'ha hagut de realitzar a la plaça de la Sardana de la Població.