Pensionistes

València acull la V Assemblea de la COESPE

Més d’un centenar de persones, representants dels moviments de pensionistes de diferents territoris de l’Estat espanyol que defensen unes pensions dignes per a tothom, es reuniran els dies 28 i 29 d’abril a València per celebrar la V assemblea de la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE).

L’objectiu d’aquesta trobada és valorar els informes elaborats per les distintes comissions de treball, analitzar les propostes a les Normes de funcionament, actualitzar la Taula reivindicativa així com les accions que s’han de prioritzar aquesta nova etapa i, finalment, triar els portaveus estatals.

Si bé és cert que s’han aconseguit algunes de les nostres reivindicacions, no és menys cert que encara ens queda molt camí per recórrer per assegurar el dret de tothom a percebre unes pensions dignes, acabar amb la bretxa de gènere i, especialment, evitar l’aprovació dels Plans Privats d’Empresa, aprovats pel Consell de Ministres i pendent del debat a les Corts espanyoles, ja que això suposarà unes pèrdues importants per les comptes de la Seguretat Social, el que farà perillar el futur de les pensions públiques.

És evident que sense la nostra lluita (que dura ja més de sis anys), la nostra constància en defensa del Sistema Públic de Pensions, setmana rere setmana participant en les concentracions a les places dels pobles i ciutat espanyoles, les coses haguessin siguts molts pitjors. Només amb el nostre compromís i persistència hem fet possible aturar algunes de les iniciatives que atemptaven clarament amb els nostres drets socials i qüestionaven la viabilitat del Sistema Públic de Pensions, d’ara i, sobretot, de les futures persones jubilades i pensionistes.

A València volem aconseguir concretar accions, entre altres coses, que millorin la nostra relació amb la ciutadania treballadora per aconseguir sumar a molts altres col·lectius en defensa dels drets socials i els serveis públics de qualitat.