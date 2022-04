Sanitat Pública

Una cinquantena de col·lectius reivindiquen el Dia Mundial de la Salut

Aquest dijous, 7 d'abril de 2022, se celebra el Dia Mundial de la Salut, i col·lectius, sindicats, associacions i altres entitats de tot el país s'han organitzat sota el lema "La Salut No Era Això". La campanya inclou mobilitzacions al carrer, i accions de denúncia i sensibilització en espais públics i a les xarxes socials. La campanya reclama un canvi de model de salut, així com mesures urgents per a abordar els problemes més punyents per a la ciutadania i les professionals sanitàries.

Per primera vegada, col·lectius de diferents lluites, han dut a terme una campanya unitària a favor d'un canvi de model de salut. La campanya ha abarcat organitzacions de tots els àmbits, no només del sanitari, incloent les lluites per la sostenibilitat, el feminisme o l'acció veïnal entre d'altres.

El manifest "La Salut No era Això" posa èmfasi en la situació de la sanitat, amb llargues llistes d'espera i un personal esgotat per les males condicions laborals, sent un sistema on els recursos públics es destinen a serveis privatitzats de baixa qualitat, i sense mecanismes per saber quin és el destí final dels diners. Les mesures urgents que reclamen els col·lectius giren entorn de 4 eixos: el reforçament de l'atenció primària; la reversió de les privatitzacions a la sanitat pública; acabar amb la precarietat laboral de les professionals de la salut; i la transparència en les polítiques de Salut.

Durant dues setmanes s'han produït accions coordinades entre els diferents col·lectius, però aquest 7 d'abril és la jornada central i simbòlica de la campanya.

La campanya compta amb diferents accions, que es poden veure:

-Manifestacions a diferents municipis de Catalunya

-Encartellada en CAPs i centres sanitaris: difonent els principals continguts i dades que revel-Ien la situació de la Salut a Catalunya.

-Col·lapse de correus dels responsables de la situació del sistema de salut.

-Acció a les megafonies dels CAPs: els missatges de la campanya se sentiran pels altaveus dels ambulatoris d'atenció primària.

-Vídeos de testimonis que expliquen la seva experiència en primera persona

-Campanya de xarxes socials amb el HT La Salut #NoEraAixò

Com a resultat d'aquestes accions s'espera assolir una creixent mobilització per a defendre el Dret a la Salut, i convocar espais de treball urgents i eficaços per a que es comencin a implementar les mesures urgents que es reclamen a la campanya.