En defensa del territori

SOS Baix Llobregat exigeix que la moratòria urbanística de la costa també inclogui els municipis metropolitans

SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet s’ha adreçat al Govern de la Generalitat, a través de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, per demanar que la moratòria urbanística prevista en el PDU de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar inclogui també els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El PDU preveu la revisió del planejament de 41 municipis de la costa de Catalunya, però cap dels de l’Àrea Metropolitana, com si els municipis metropolitans no fossin els més amenaçats de tot el litoral per plans urbanístics agressius. Aquesta exclusió és conseqüència del repartiment de competències entre la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana, però no té sentit que siguin precisament els municipis metropolitans els que quedin exclosos del PDU, que preveu millores derivades –entre altres factors– del progrés normatiu dels darrers anys en matèria de protecció territorial, sostenibilitat o riscos naturals.

Per tant, la seixantena d’entitats i col·lectius adherits a SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet han demanat que s’incloguin en la moratòria urbanística d’un any prevista en el PDU els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat. Amb l’objectiu d’explicar aquestes reivindicacions al Govern de Catalunya, aquesta setmana els representants de la plataforma s’han reunit amb el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, a qui han lliurat un document amb les propostes de les entitats adherides.

A més de la inclusió dels municipis metropolitans en la moratòria, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet ha demanat la tramitació urgent del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructura verda/connectors ecològics; la revisió de la legislació d’avaluació ambiental estratègica i de plans i programes, perquè incloguin l’avaluació de l’impacte dels gasos d’efecte hivernacle; la reforma de la Llei d’urbanisme de Catalunya i la implicació de l’Incasol en la protecció dels espais agraris i forestals.