SEM, Ferrovial i la Generalitat no donen la cara, era tot una bomba de fum?

El mes de desembre passat, es va desconvocar la vaga indefinida del 061 que la CGT, juntament amb UGT i USOC, havien posat en marxa l'anterior mes d'octubre. En finalitzar la vaga tot van ser promeses que tant, la Generalitat, el SEM i Ferrovial ens van fer, perquè era de vital importància el desconvocar la vaga de Gestors d'emergències del 061 perquè, érem treballadors essencials, davant la imminent arribada de la sisena onada. I així va ser pel bé de la ciutadania, el comitè de vaga va acceptar la desconvocatòria amb promeses, però passats els mesos ens adonem que tot van ser promeses buides.

La Generalitat de Catalunya, amb el MHP Pere Aragonès al capdavant i el Conseller Josep María Argimon, van pactar perquè en COMU PODEM els aprovessin els pressupostos, la posada en marxa d'una taula d'Internalització que havia de començar el passat 23 de gener, avui 01/04/2022 encara no se sap res d'aquest tema.

El SEM ens va prometre, una licitació intermèdia fins que arribés la internalització total amb unes millores perquè aquests anys de traspàs la plantilla de Ferrovial tingués unes condicions amb lleugeres semblances a la plantilla de SEM, ja que per cobrir la nostra vaga van decidir contractar a personal SEM que cobrava el doble que un Gestor d'emergències de Ferrovial, vulnerant així el nostre dret a vaga, avui 01/04/2022 encara no sabem res d'aquestes condicions, i la licitació és molt improbable que s'arribi a fer-se abans del mes de Juliol, ja que no arribarien per dates legals.

Ferrovial, ha decidit canviar el seu nom en aquests mesos, a Serveo Serveis, ha guanyat la licitació del 112, i suposem que espera guanyar també la de 061, mentre continuen amb el mateix nivell de precarització en nom en totes les ones de COVID, repetits errors continus en pagar les nòmines i falta total de transparència.

Davant tots aquests fets, la plantilla del 061 es pregunta, realment, Ferrovial, SEM i la Generalitat tenen ganes de millorar les condicions del 061 o només va ser una bomba de fum, per a mitigar les conseqüències de la sisena onada i una vegada finalitzada els tornem a interessar ben poc, som els únics treballadors essencials només a estones, segons interessa.

Des de CGT, ens sembla intolerable la falta de paraula i el desinterès mostrat per SEM, Ferrovial i Generalitat a un servei que els tornem a recordar, NO POT, NI HA DE SER UN NEGOCI.

Si aquest desemparament i falta d'informació contínua, des de CGT estem disposats a reprendre la vaga indefinida, a veure si d'aquesta manera, ens tornen a escoltar.