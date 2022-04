Memòria històrica

Presentació de la reedició de “Per la Pàtria i per la Llibertat” a la cloenda dels actes “90 anys de Nosaltres Sols!”

Ahir al vespre, l’auditori del Museu d’Història de Catalunya, queda petit en el tancament dels actes de celebració dels 90 anys de Nosaltres Sols!

L’acte, organitzat per la Fundació Reeixida, s’ha presentat la reedició del recull Per la Pàtria i per la Llibertat, publicada per Rafael Dalmau Editor, que compta amb un estudi introductori del Llicenciat en història contemporània i Doctor en Ciència Política d’en Fermí Rubiralta. A la cloenda, també van participar Frederic J.Porta. Doctor en Història Contemporània per la UPF. Director a la Revista Esperit. Investigador postdoctoral a la UB; Rafael Català Dalmau. Historiador i editor i Oriol Falguera. President de la Fundació Reeixida. Membre de la a Comissió dels 90 anys de Nosaltres Sols!.

Just al entrar a la sala, hi havia unes vitrines que contenien tota mena de publicacions de l’organització que entre 1931 i 1934, fou activa arreu del país. Entre el públic hi havia veterans independentistes, historiadors i familiars de membres de l’organització de Nosaltres Sols!

Els parlaments han anat en la línia d’explicar la història de Nosaltres Sols, definint bé el seu ideari polític i d’acció, i els seus personatges més emblemàtics. Deixant clara l’exemple de resposta catalana a el feixisme, desvinculant l’independentisme insurreccional català de malentesos i d’extremismes forans, reivindicant Martí i Julià i blasmant del nacional-feixisme per destructor, confusionari, dissolvent, antiliberal, uniformista i tirànic. Quedant aquest corpus ideològic plasmat en Per la Pàtria i per la Llibertat.

La presentació de la reedició del Per la Pàtria i per la Llibertat

Per la Pàtria i per la Llibertat —un recull de textos editat l’any 1934 per Nosaltres Sols!— constitueix un dels principals textos doctrinals i polítics de l’organització liderada per Daniel Cardona, més propens a l’activisme que a la formulació teòrica. A partir de la defensa del «nacionalisme alliberador» i de «posicions essencialment democràtiques», rebutja obertament el «nacional-feixisme» aleshores emergent.

Recull històric

Nosaltres Sols! creats l’11 de març de 1931 s’aprova els estatuts i es dona d’alta en el registre d’associacions amb el número 14801 l’Agrupació Catalanista Nosaltres Sols! Aquesta agrupació tenia com a finalitat de treballar per tots els mitjans que calguin per assolir la llibertat integral de Catalunya.

El primer número del setmanari Nosaltres Sols! , que va arribar fins als 183 números, va ser publicat el 28 de març del 1931. Aconseguint que la revista tingués molt ressò, sobretot des de la crítica de què era objecte per part dels sectors espanyolistes. L’últim número legal de Nosaltres Sols!, ja força censurat, és datat el 6 d’octubre de 1934.

Entre els seus col·laboradors trobem en les seves il·lustracions Josep Altimira i Marimón «Llamp» i Lola Anglada «Estel».

L’octubre de 1931, s’organitzava la secció feminal de NS! i al cap d’un mes ja tenia logo propi, fent una crida a les dones de Catalunya a treballar per la Independència de Catalunya.

El novembre de 1931 naixia la secció universitària, i degut al creixement de l’organització, el 18 de desembre de 1931, el president de NS! Lluís Escaler, informava de la nova adreça de l’organització al principal del nº 7 del carrer del Pi de Barcelona, la idea era clara com publicaven des les pàgines del seu setmanari “No som davant d’un partit, sinó d’una milícia. El nostre lloc no és la vanaglòria, sinó el de sacrifici.”

El 1932 NS! ja disposava de seus a Solsona, també a Igualada, Vic, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Esplugues i Sant Just Desvern, també a Premià de Mar, Vilassar de Mar, Caldes d‘Estrac i Mataró, aquesta darrera amb el poeta Esteva Albert al davant.

L’any 1934, NS! publica un llibret, sense nom d’autor però escrit per Cardona, titulat Per la Pàtria i per la llibertat, que és un clar exemple de resposta catalana a tots els «ismes» que venien de fora. Cardona critica el feixisme i intenta desvincular l’independentisme insurreccional català de malentesos i d’extremismes forans, reivindicant Martí i Julià i blasmant del nacional-feixisme per destructor, confusionari, dissolvent, antiliberal, uniformista i tirànic.

Durant els fets del 6 d’octubre de 1934, l’aparell paramilitar de Nosaltres Sols!, el de l’ORMICA i el del PNC es mostren disposats a defensar l’Estat Català proclamat pel president Companys i es posen sota les ordres del conseller de Governació de la Generalitat, Josep Dencàs, i de Miquel Badia. Aquell mateix dia, Cardona va passar la jornada revisant els seus homes, esperant unes ordres que mai no van arribar.

La tasca de la Fundació Reeixida:

D’aquesta manera els la Fundació, ha pogut tancar un dels seus projectes: que tenia obert des de l’any passat. Així tira endavant la investigació, preservació i divulgació de la memòria nacional catalana. Proximament, la Fundació presentarà al Museu d’Història de Catalunya, dos projectes més.