Universitats

Ple del Parlament aprova la ILP Universitats

El febrer de l’any 2019, després d’una dècada de lluita per revertir les retallades i l’augment de preus arran de la crisi del 2008, el moviment estudiantil, de la mà de la Comunitat Educativa, vam decidir impulsar una Iniciativa Legislativa Popular amb l'objectiu de blindar per llei la rebaixa del 30% de les matrícules universitàries. Durant aquesta dècada, els estudiants hem pogut superar cada obstacle que se’ns ha posat per davant. Des de l’immobilisme polític més cínic, a la repressió més crua contra les companyes que han lluitat per aconseguir una universitat per tots nosaltres. Des d’aquí, volem enviar tot l’escalf a les encausades i les investigades de la Pública a Judici perquè sentin que tot el que han passat no ha estat en va. I no ho ha estat perquè, tres anys més tard, tornem a ser al Parlament amb el convenciment que, avui, fem una passa endavant per garantir l'accés a la universitat a tots els estudiants. Avui, obrim les portes al futur, i ho fem amb la convicció que aprovar la ILP Universitats és assegurar un dret fonamental: el dret a l'educació. Avui, sortim del Ple del parlament amb la rebaixa de taxes blindada per llei. Però també, amb l’aprovació de dues noves esmenes que suposen un primer pas per garantir un accés equitatiu a la universitat: En primer lloc, l’equiparació de tots els graus al preu més baix actual. Perquè cap estudiant es vegi obligat a escollir els seus estudis en funció del cost de la matrícula. En segon lloc, l’equiparació dels màsters oficials amb el preu del grau més baix. Perquè democratitzar la universitat exigeix garantir l'accés a totes les etapes formatives. Amb aquesta esmena, doncs, presentem l'oportunitat de blindar per llei un preu màxim i garantim que els preus de la nostra educació no depenguin del color polític del govern en qüestió. Fem avui, doncs, una passa endavant per l’equiparació dels preus del grau i el màster. I finalment, també s’ha debatut l'eliminació del càstig per segones i successives matrícules. Esmena que hem presentat per evitar que suspendre una assignatura impliqui una barrera econòmica més. Però malgrat el gran avenç que hauria pogut suposar, aquesta esmena ha estat rebutjada pels partits. La ILP no hagués estat possible sense les més de 70.000 signatures que vam dur les estudiants al Parlament de la mà del teixit social i associatiu català, dels casals i ateneus, dels agrupaments de caus i esplais, dels sindicats de professors, del moviment popular i un llarg etcètera. És gràcies a tots que vam aconseguir dur la ILP a cada racó de Catalunya. Gràcies per ajudar-nos a defensar la universitat pública.

El compromís i la determinació dels estudiants i el conjunt de la comunitat educativa, ens han portat fins aquí. Sabem que mai ningú no ens ha regalat res. Per tot això, seguim convençuts que hem emprès el camí correcte: el de l’organització. Un que sens dubte, és difícil, però és que més difícil seria mirar-nos als ulls sabent que no hem lluitat.

Avui, sortim del Ple, convençuts que tot l’esforç ha valgut la pena. Però també conscients que aquestes rebaixes son només l’inici. Son el primer pas per obrir les portes al futur, un futur on ningú sigui exclòs de la universitat, on la universitat sigui gratuïta, on recuperem el dret a l'educació que ens han pres a cop de retallades. Un futur que tenim més aprop gràcies a la ILP Universitats.