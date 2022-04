Català a l'escola

Millers de persones en defensa del català

També han hagut mobilitzacions a València i Palma. No ha estat possible a Perpinyà , a causa del mal temps i s'ha ajornat per la Diada de Sant Jordi

A Barcelona, milers de presones s'han aplegat a la plaça de Sant Jaume i a continuació, els manifestants han enfilat cap Via Laietana en direcció al Parlament.

Docents, estudiants i famílies ha expressat així la seva protesta ’acord polític de la Generalitat que reconeix el castellà com a llengua vehicular als centres educatius. Consideren que l'acord posa “punt i final” a la immersió lingüística, “s’ha anat desmantellant progressivament en els últims anys”. Afegeixen que “desprotegeix els docents de possibles denúncies o pressions” en traslladar “als centres la competència per determinar percentatges per a cada llengua”. L’acord situa el castellà per primer cop com a llengua vehicular a l’ensenyament, no fixa percentatges i dona als centres la potestat per aplicar la mesura en funció de la seva realitat sociolingüística.

La protesta estava convocada pels indicats USTEC-STEs, la Intersindical, la CGT i la COS, SEPC, L'AFFaC), amb el suport d’entitats ANC, Òmnium, CAL, Plataforma per la Llengua i Enllaçats pel Català

A Palma al migdia, més de 300 persones han participat en la concentració en favor de la llengua catalana que amb el lema 'Prou! Tenim dret a viure en català'.

A València també al migdia, diversos col·lectius, sota l’entitat Enllaçats per la Llengua, s’han concentrat a les portes del Tribunal Superior de Justícia valencià per denunciar les ingerències judicials contra la llengua. Al País Valencià, des de l’entrada del Govern del Botànic, els tribunals han buidat de contingut l’oficina de Drets Lingüístics, han prohibit la comunicació en valencià entre els governs valencià, català i balear i han limitat el decret que prioritza l’ús del valencià a l’administració pública