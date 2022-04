Sanitat pública

Manifestació a Barcelona en defensa de la salut

Aquest diumenge 3 d'abril s'ha convocat una manifestació en defensa de la salut sota el lema La salut no era això coincidint amb la celebració, dijous 7 d'abril, del Dia Mundial de la Salut.

La manifestació, que començarà a les 12:00 hores, tindrà dos punts de concentració: a la plaça Universitat per a col·lectius i ciutadania, i a la Ronda de Sant Pere per e sindicats i professionals. A les 13:00 hores arribarà a la plaça Catalunya.

Des de la comissió de sanitat de la Favb s'anima a les AV a participar-hi per reclamar que la salut no pot ser un negoci, no pot estar precaritzada i no pot augmentar les desigualtats. Necessitem un canvi de model que sigui universal, cent per cent públic, de qualitat i basat en l’atenció primària.